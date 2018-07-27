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Ученые подсчитали, что лишь 13% акватории Мирового океана остались нетронуты человеком

В издании Current Biology появилась статья, в которой экологи сообщили, что лишь 13% акватории Мирового океана являются нетронутыми, то есть люди на них еще никак не повлияли. По словам соавтора исследования Кендалла Джонса из университета Квинсленда, океан занимает 70% планеты, однако человеку удалось повлиять на большую его часть.

Ученые подсчитали, что лишь 13% акватории Мирового океана остались нетронуты человеком


Отмечается, что если обратить внимание на изменение климата, на которое влияют антропогенные факторы, то по сути в Мировом океане не найдется нетронутых мест. Однако если говорить о сбросе удобрений, судоходстве и рыболовстве, тогда еще остается какой-то запас. Такие нетронутые места отнесли в список «диких». По словам ученых, эти зоны важны с точки зрения биологии планеты, поскольку там может сохраняться большое количество разных живых организмов. Некоторые из них даже не найти в других регионах.

Было подсчитано, что все 13% нетронутых запасов акватории Мирового океана относятся в основном к водам Арктики и Антарктики, а также к некоторым зонам Тихого океана.

На данный момент примерно из 80 миллионов квадратных километров нетронутых вод статус охраняемых дано только 2,67 млн. кв. км. Особенно уязвимы зоны международных вод.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 11:15
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