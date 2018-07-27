Ученые подсчитали, что лишь 13% акватории Мирового океана остались нетронуты человеком

Отмечается, что если обратить внимание на изменение климата, на которое влияют антропогенные факторы, то по сути в Мировом океане не найдется нетронутых мест. Однако если говорить о сбросе удобрений, судоходстве и рыболовстве, тогда еще остается какой-то запас. Такие нетронутые места отнесли в список «диких». По словам ученых, эти зоны важны с точки зрения биологии планеты, поскольку там может сохраняться большое количество разных живых организмов. Некоторые из них даже не найти в других регионах.Было подсчитано, что все 13% нетронутых запасов акватории Мирового океана относятся в основном к водам Арктики и Антарктики, а также к некоторым зонам Тихого океана.На данный момент примерно из 80 миллионов квадратных километров нетронутых вод статус охраняемых дано только 2,67 млн. кв. км. Особенно уязвимы зоны международных вод.