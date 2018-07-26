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Исаак Калина рассказал, как проводят лето московские школьники

Ученики московских школ стремятся получать знания даже во время летних каникул. Об этом сообщил глава Департамента образования столицы Исаак Калина.

Из-за повышенного интереса учеников к научным программам и мастер-классам было решено продолжить и расширить возможности проекта «Суббота московского школьника». Теперь он работает совместно с Российским движением школьников. Ученики школ Москвы знакомятся с различными темами, посещают семинары компьютерной графики, узнают, что такое «умный дом» и встречаются с интересными людьми. В подмосковном образовательном центре «Патриот» проходит слет лагеря «Лето московского школьника». На одном из мероприятий ученики столичных школ встретились с летчиком-космонавтом Сергеем Рязанским. Он отметил, что, помимо научной деятельности дети получают возможность научиться самостоятельности: одна из целей лагеря – показать ученикам систему школьного самоуправления. Педагоги и вожатые помогают старшеклассникам работать над собственными научными проектами, а школьники старших классов учатся быть наставниками для младшего звена. В мероприятиях РДШ и сменах лагеря дети участвуют бесплатно, если их школы поддерживают проекты Российского движения школьников.
Исаак Калина рассказал, как проводят лето московские школьники

«Каждая смена – это не просто времяпрепровождение: ребята приезжают с портфолио школьных проектов, а уезжают с новыми знаниями, идеями. Моя задача – показать ребятам, что жизнь безумно интересна, и у каждого есть возможность найти в ней свое место, проявить себя», – говорит Сергей Рязанский. Ученики саами выбирают лекции и мастер-классы, которые привлекательны для их дальнейшей учебной деятельности. Как отмечает председатель московского отделения РДШ Надежда Куранина, в этой смене популярным стал блок, посвященный изучению жестового языка.
 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:46
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