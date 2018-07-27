Mercedes-Benz представил свой самый компактный седан версии

В мексиканском Агуаскальентесе и немецком Раштатте на предприятиях организовали уже выпуск нового четырёхдверного Mercedes-Benz A-Class. Это транспортное средство предназначено для европейского авторынка. Его главным конкурентом будет Audi A3. Европейская вариация отличается габаритами от китайской вариации, которую показали в апреле. У модели для китайцев увеличили колёсную базу. Раньше также представили хэтчбек версии Mercedes-Benz A-Class. Он имеет практически аналогичную внешность. В число особенностей седана вошли активные «жалюзи» радиатора. При необходимости они открываются автоматически, а также сильнее охлаждают двигатель. В салоне размещается мультимедийный новый центр MBUX. Он заменил систему Comand. Также имеется виртуальная приборная панель. В машине для удобства водителей предусмотрели функцию распознавания речи/жестов. Новинку укомплектовали некоторыми системами безопасности от S-ClassДля покупки первыми станут доступны версия A 200 с бензиновым мотором A 200 на 163 л.с., версия А 180d дизельным двигателем на 116 л.с. Пару силовым установкам составит семидиапазонная АКПП 7G-DST.