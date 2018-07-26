Альбина Джанабаева стала жертвой грабителей во время отдыха в Испании

После романтического отпуска вместе с Валерием Меладзе на итальянском курорте, звезда радовала подписчиков интересными сюжетами из Ниццы. Сейчас она решила продолжить путешествие, но была поражена необычными действиями злоумышленников во время посещения магазина. Альбина Джанабаева покупала продукты и решила заглянуть в новый отдел, оставив тележку на месте.После возвращения исполнительница не нашла своих покупок, которые даже не были оплачены. Продавцы тоже не смогли помочь ей в таком вопросе, так что знаменитости пришлось сделать еще один круг по испанскому супермаркету. Пользователи сетей отметили, что тоже сталкивались с аналогичными ситуациями, когда находили товары, ошибочно купленные в магазинах.