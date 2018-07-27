Анастасия Решетова показала поклонникам свои спортивные достижения в Instagram

Публикация от Reshetova Anastasia (@volkonskaya.reshetova) 26 Июл 2018 в 5:48 PDT

Девушка отметила, что сначала не могла выполнять упражнения из-за недостатков гибкости, но потом результаты не заставили себя ждать. Сейчас знаменитость может выполнять растяжки и скоро порадует подписчиков шпагатом. Они сразу оценили стройную фигуру Анастасии Решетовой, после чего стали восторгаться ее отличным внешним видом.Пользователи сетей тоже хорошо отнеслись к откровениям молодой особы, назвав ее огненной красавицей, которая может вдохновить людей свои примером. Недоброжелатели попытались говорить о силиконовом бюсте и пластике, но фанаты не стали поддерживать такие темы.