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Анастасия Решетова показала поклонникам свои спортивные достижения в Instagram

Модель опубликовала в Instagram ролик, сразу заинтересовавший поклонников. Анастасия Решетова показала им свои спортивные достижения, получив много позитивных сообщений в свой адрес.

Девушка отметила, что сначала не могла выполнять упражнения из-за недостатков гибкости, но потом результаты не заставили себя ждать. Сейчас знаменитость может выполнять растяжки и скоро порадует подписчиков шпагатом. Они сразу оценили стройную фигуру Анастасии Решетовой, после чего стали восторгаться ее отличным внешним видом.

Анастасия Решетова показала поклонникам свои спортивные достижения в Instagram


Пользователи сетей тоже хорошо отнеслись к откровениям молодой особы, назвав ее огненной красавицей, которая может вдохновить людей свои примером. Недоброжелатели попытались говорить о силиконовом бюсте и пластике, но фанаты не стали поддерживать такие темы.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 05:00
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