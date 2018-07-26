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Ученые изобрели новый воронкоподобный способ получения дешевой и эффективной солнечной энергии

Ученые разработали новаторскую технику, которая откроет новые методы повышения эффективности солнечной энергии.
Ученые изобрели новый воронкоподобный способ получения дешевой и эффективной солнечной энергии


Группа экспертов из Университета Эксетера открыла инновационный способ генерации энергии фотовольтаики (PV) или способ преобразования света в энергию.

Технология основана на эффективном воронкоподобном «сосредоточении» солнечной энергии непосредственно в ячейки, солнечные батареи.

Новаторский метод может собирать в три раза больше энергии по сравнению с традиционными системами. Исследователи полагают, что прорыв приведет к появлению солнечных батарей размером не больше, чем книга, способных продуцировать достаточный для питания целого дома объем энергии.

Результаты опубликованы в «Nature Communications».

Адольфо де Санктис, ведущий автор статьи из Университета Эксетера, сказал: «Идея похожа на механизм заливки жидкости в контейнер: процесс намного эффективнее, если использовать воронку. Однако такие зарядные воронки нельзя реализовать с использованием обычных полупроводников, и только недавнее открытие атомарно тонких материалов открыло дорогу прогрессу».

В ходе исследования команда экспертов-физиков разработала способ «направлять» электрический заряд на чип. Используя атомно-тонкий полупроводниковый дисульфид гафния (HfS2), который окисляется высокоинтенсивным УФ-лазером, ученые смогли спроектировать электрическое поле, которое направляет электрические заряды в определенную область чипа, где их извлечь легче.

Тогда как современные солнечные элементы способны преобразовывать в электроэнергию около 20% энергии Солнца, новая технология может конвертировать около 60%, направляя энергию более эффективно.
 
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Технологии / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 18:50
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