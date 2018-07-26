Ученые изобрели новый воронкоподобный способ получения дешевой и эффективной солнечной энергии
Ученые разработали новаторскую технику, которая откроет новые методы повышения эффективности солнечной энергии.
Группа экспертов из Университета Эксетера открыла инновационный способ генерации энергии фотовольтаики (PV) или способ преобразования света в энергию.
Технология основана на эффективном воронкоподобном «сосредоточении» солнечной энергии непосредственно в ячейки, солнечные батареи.
Новаторский метод может собирать в три раза больше энергии по сравнению с традиционными системами. Исследователи полагают, что прорыв приведет к появлению солнечных батарей размером не больше, чем книга, способных продуцировать достаточный для питания целого дома объем энергии.
Результаты опубликованы в «Nature Communications».
Адольфо де Санктис, ведущий автор статьи из Университета Эксетера, сказал: «Идея похожа на механизм заливки жидкости в контейнер: процесс намного эффективнее, если использовать воронку. Однако такие зарядные воронки нельзя реализовать с использованием обычных полупроводников, и только недавнее открытие атомарно тонких материалов открыло дорогу прогрессу».
В ходе исследования команда экспертов-физиков разработала способ «направлять» электрический заряд на чип. Используя атомно-тонкий полупроводниковый дисульфид гафния (HfS2), который окисляется высокоинтенсивным УФ-лазером, ученые смогли спроектировать электрическое поле, которое направляет электрические заряды в определенную область чипа, где их извлечь легче.
Тогда как современные солнечные элементы способны преобразовывать в электроэнергию около 20% энергии Солнца, новая технология может конвертировать около 60%, направляя энергию более эффективно.
Группа экспертов из Университета Эксетера открыла инновационный способ генерации энергии фотовольтаики (PV) или способ преобразования света в энергию.
Технология основана на эффективном воронкоподобном «сосредоточении» солнечной энергии непосредственно в ячейки, солнечные батареи.
Новаторский метод может собирать в три раза больше энергии по сравнению с традиционными системами. Исследователи полагают, что прорыв приведет к появлению солнечных батарей размером не больше, чем книга, способных продуцировать достаточный для питания целого дома объем энергии.
Результаты опубликованы в «Nature Communications».
Адольфо де Санктис, ведущий автор статьи из Университета Эксетера, сказал: «Идея похожа на механизм заливки жидкости в контейнер: процесс намного эффективнее, если использовать воронку. Однако такие зарядные воронки нельзя реализовать с использованием обычных полупроводников, и только недавнее открытие атомарно тонких материалов открыло дорогу прогрессу».
В ходе исследования команда экспертов-физиков разработала способ «направлять» электрический заряд на чип. Используя атомно-тонкий полупроводниковый дисульфид гафния (HfS2), который окисляется высокоинтенсивным УФ-лазером, ученые смогли спроектировать электрическое поле, которое направляет электрические заряды в определенную область чипа, где их извлечь легче.
Тогда как современные солнечные элементы способны преобразовывать в электроэнергию около 20% энергии Солнца, новая технология может конвертировать около 60%, направляя энергию более эффективно.
Технологии / Наука
Добавил: Dasha Purple Сегодня, 18:50