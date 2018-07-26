Ученые изобрели новый воронкоподобный способ получения дешевой и эффективной солнечной энергии

Группа экспертов из Университета Эксетера открыла инновационный способ генерации энергии фотовольтаики (PV) или способ преобразования света в энергию.Технология основана на эффективном воронкоподобном «сосредоточении» солнечной энергии непосредственно в ячейки, солнечные батареи.Новаторский метод может собирать в три раза больше энергии по сравнению с традиционными системами. Исследователи полагают, что прорыв приведет к появлению солнечных батарей размером не больше, чем книга, способных продуцировать достаточный для питания целого дома объем энергии.Результаты опубликованы в «Nature Communications».Адольфо де Санктис, ведущий автор статьи из Университета Эксетера, сказал: «Идея похожа на механизм заливки жидкости в контейнер: процесс намного эффективнее, если использовать воронку. Однако такие зарядные воронки нельзя реализовать с использованием обычных полупроводников, и только недавнее открытие атомарно тонких материалов открыло дорогу прогрессу».В ходе исследования команда экспертов-физиков разработала способ «направлять» электрический заряд на чип. Используя атомно-тонкий полупроводниковый дисульфид гафния (HfS2), который окисляется высокоинтенсивным УФ-лазером, ученые смогли спроектировать электрическое поле, которое направляет электрические заряды в определенную область чипа, где их извлечь легче.Тогда как современные солнечные элементы способны преобразовывать в электроэнергию около 20% энергии Солнца, новая технология может конвертировать около 60%, направляя энергию более эффективно.