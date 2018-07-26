Ученые рассказали, что с помощью таинственных мшистых клеток лечить заболевания мозга

Ученые, опубликовавшие работу в «Neuron», показали, что «мшистые клетки» в гиппокампе регулируют локальные стволовые клетки, чтобы контролировать производство новых нейронов, что важно для нормального обучения и памяти, реакции на стресс и регуляции настроения. Нейрогенез во взрослом мозге нарушается при таких состояниях, как болезнь Альцгеймера, депрессия, тревога, шизофрения, травмы головного мозга и некоторые формы эпилепсии. Таким образом, ориентация на мшистые клетки может предложить новую стратегию лечения выше перечисленных расстройств.«Мы надеемся, что сможем манипулировать хотя бы небольшим количеством мшистых клеток, чтобы восстанавливать нейрогенез гиппокампа и связанные с ним функции мозга», – сказал старший автор исследования Хуан Сонг, доцент кафедры фармакологии и член Центра нейронауки UNC.Моховидные, или мшистые клетки сами по себе – тип нейрона, размещающийся в зубчатой извилине, где также находятся нервные стволовые клетки. Их нелегко отличить от других клеток мозга, поэтому функции все еще поддаются изучению. Известно, что мшистые клетки важны для обучения и памяти и необычайно чувствительны к стрессам. Они быстро отмирают, например, в условиях низкого уровня кислорода при инсульте и сердечном приступе или во время эпилептического приступа.Используя передовые методы отслеживания на нескольких штаммах генетически модифицированных лабораторных мышей, Хуан Сонг с коллегами обнаружили, что мшистые клетки прямо и косвенно связаны с нейронными стволовыми клетками. Непосредственно мшистые клетки взаимодействуют со стволовыми клетками в гиппокампе возбудительным путем. Опосредованно же сообщаются со стволовыми клетками через соседние нейроны, интернейроны, которые затем соединяются со стволовыми клетками подавляющим путем.Команда обнаружили, что мшистые клетки динамически регулируют активность нервных стволовых клеток.Результаты указывают на то, что аномальная потеря мшистых клеток может быть ключевым фактором, лежащим в основе многих патологических состояний. Замена или изменение активности моховидных клеток может открыть новые стратегии лечения заболеваний головного мозга.