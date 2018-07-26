Алена Водонаева заинтриговала фанатов своей позой на фотографии в трусах

Однако девушка выбрала не самую подходящую позу – она лежала на кровати с белым постельным бельем в объятьях супруга и, здрав черную юбку, демонстрировала модные трусы-слипы с принтом котенка.При этом на снимке не было видно лиц, поэтому, рассматривая его, подписчики не поняли, где находится тело Алены, а где Алексея, о чем и сообщили в комментариях. Они стали интересоваться, зачем было фотографироваться в таком странном ракурсе, да еще и выставлять на показ свое нижнее белье, если на нее подписано огромное количество человек.Стоит отметить, что неразбериха, судя по всему, возникла из-за цвета футболки Водонаевой, которая слилась с постельным бельем и скрыла от взора тело девушки.