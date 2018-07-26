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Алена Водонаева заинтриговала фанатов своей позой на фотографии в трусах

Популярная экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева решила похвастаться перед своими подписчиками эротическим фото со своим мужем Алексеем Косинусом, опубликовав его в Stories своей странице в социальной сети Instagram.

Однако девушка выбрала не самую подходящую позу – она лежала на кровати с белым постельным бельем в объятьях супруга и, здрав черную юбку, демонстрировала модные трусы-слипы с принтом котенка.

Алена Водонаева заинтриговала фанатов своей позой на фотографии в трусах

При этом на снимке не было видно лиц, поэтому, рассматривая его, подписчики не поняли, где находится тело Алены, а где Алексея, о чем и сообщили в комментариях. Они стали интересоваться, зачем было фотографироваться в таком странном ракурсе, да еще и выставлять на показ свое нижнее белье, если на нее подписано огромное количество человек.

Алена Водонаева заинтриговала фанатов своей позой на фотографии в трусах

Стоит отметить, что неразбериха, судя по всему, возникла из-за цвета футболки Водонаевой, которая слилась с постельным бельем и скрыла от взора тело девушки.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:25
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