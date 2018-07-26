На продажу опять выставлен Ferrari Шумахера

Первую попытку продажи Ferrari Enzo гонщика предприняли после того, как Шумахер в 2013 году получил травму, после которой попал на больничную койку. За авто тогда просили миллион евро.Сейчас авто знаменитого гонщика опять выставили на продажу, однако ценник машины не озвучивается. Между тем Ferrari Шумахера обладает алым интерьером (цвет Rosso Scuderia). Аналогичный цвет имеют тормозные суппорты автомобиля. Машина оснащается аудиосистемой Bose, электрическими стеклоподъемниками. Кресла суперкара имеют вышивку, которая изображает инициалы Михаэля Шумахера. На капоте авто имеются подписи знаменитых людей, а также Луки ди Монтедземоло - главы команды Ferrari.Модель выпускали в период 2002 - 2004 г.г. Она названа в честь основателя современной итальянской марки. С конвейера всего сошло 399 экземпляров данной версии. Авто оснащается «шестеркой» 6.0 V12 на бензине, генерирующей 660 л.с. Машина первую «сотню» набирает за 3,6 с. Модель разгоняется до 350 км/ч.