Поклонники раскритиковали Лолиту Милявскую из-за ужасного наряда на сцене

Звезда часто удивляет подписчиков неординарным внешним видом, но сейчас они были шокированы ее нарядом. Исполнительница решила не делать прическу и появилась перед гостями в платье розового цвета, сразу напомнившего людям домашний свитер. Такой внешний вид Лолиты Милявской огорчил преданных фанатов, считающих, что его можно носить в кругу близких людей.Пользователи сетей тоже негативно отреагировали на сюжет, попросив артистку избавиться от такого кошмара в гардеробе. Недоброжелатели сразу сравнили ее с продавщицей на рынке, после чего стали упоминать о пикнике. Наследница знаменитости тоже поражает людей своим вкусом, потому что пришла на выпускной вечер в брюках вместо красивого платья.