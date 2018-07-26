Поклонники раскритиковали Лолиту Милявскую из-за ужасного наряда на сцене
Певица порадовала зрителей своим выступлением на концерте в честь 15-летия радиостанции, опубликовав фото в Instagram. Поклонники раскритиковали Лолиту Милявскую из-за ужасного наряда на сцене, отметив, что она не уважает публику.
Звезда часто удивляет подписчиков неординарным внешним видом, но сейчас они были шокированы ее нарядом. Исполнительница решила не делать прическу и появилась перед гостями в платье розового цвета, сразу напомнившего людям домашний свитер. Такой внешний вид Лолиты Милявской огорчил преданных фанатов, считающих, что его можно носить в кругу близких людей.
Пользователи сетей тоже негативно отреагировали на сюжет, попросив артистку избавиться от такого кошмара в гардеробе. Недоброжелатели сразу сравнили ее с продавщицей на рынке, после чего стали упоминать о пикнике. Наследница знаменитости тоже поражает людей своим вкусом, потому что пришла на выпускной вечер в брюках вместо красивого платья.
Звезда часто удивляет подписчиков неординарным внешним видом, но сейчас они были шокированы ее нарядом. Исполнительница решила не делать прическу и появилась перед гостями в платье розового цвета, сразу напомнившего людям домашний свитер. Такой внешний вид Лолиты Милявской огорчил преданных фанатов, считающих, что его можно носить в кругу близких людей.
Пользователи сетей тоже негативно отреагировали на сюжет, попросив артистку избавиться от такого кошмара в гардеробе. Недоброжелатели сразу сравнили ее с продавщицей на рынке, после чего стали упоминать о пикнике. Наследница знаменитости тоже поражает людей своим вкусом, потому что пришла на выпускной вечер в брюках вместо красивого платья.