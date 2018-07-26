В России стартовали продажи бюджетного смартфона Alcatel 1

За эти деньги пользователь получит 5-дюймовый экран с разрешением 960 x 480 пикселей и 4-ядерный процессор Mediatek MT6739. Объем оперативной и постоянной памяти 1 и 8 гигабайт соответственно. Последний параметр можно улучшить на 32 гигабайта картой памяти microSD.Помимо этого стоит выделить наличие аккумулятора с емкостью 2 тысячи мАч и камера на 5 и 2 Мп. Для беспроводного соединения имеются модули связи 4G LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n и Bluetooth 4.2. Кроме этого у пользователя будет возможность работать с системой GPS.