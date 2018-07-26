Дима Билан показал поклонникам возлюбленную Сергея Шнурова в Instagram

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) 25 Июл 2018 в 11:33 PDT

Пользователи сетей давно уже говорят о новом романе музыканта, считая, что у него возникли отношения с Вероникой Белоцерковской. Сейчас они изменили свое мнение, заметив рядом с Сергеем Шнуровым Ксению Никифорову. Дима Билан отметил, что долгое время ехал в город и не мог застать своих коллег, решивших сделать ему приятный сюрприз.На нем модель сидит рядом с артистом, а взволнованные такой новостью фанаты стали активно обсуждать информацию. Девушка раньше тоже показывала на своей странице сюжеты, намекающие на связь с лидером “Ленинграда”, но потом решила удалить аккаунт.