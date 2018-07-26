Дима Билан показал поклонникам возлюбленную Сергея Шнурова в Instagram
Поклонники певца были удивлены после просмотра нового ролика в Instagram. Дима Билан показал на нем возлюбленную Сергея Шнурова, когда творческая компания находилась в Петербурге.
Пользователи сетей давно уже говорят о новом романе музыканта, считая, что у него возникли отношения с Вероникой Белоцерковской. Сейчас они изменили свое мнение, заметив рядом с Сергеем Шнуровым Ксению Никифорову. Дима Билан отметил, что долгое время ехал в город и не мог застать своих коллег, решивших сделать ему приятный сюрприз.
На нем модель сидит рядом с артистом, а взволнованные такой новостью фанаты стали активно обсуждать информацию. Девушка раньше тоже показывала на своей странице сюжеты, намекающие на связь с лидером “Ленинграда”, но потом решила удалить аккаунт.