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Дима Билан показал поклонникам возлюбленную Сергея Шнурова в Instagram

Поклонники певца были удивлены после просмотра нового ролика в Instagram. Дима Билан показал на нем возлюбленную Сергея Шнурова, когда творческая компания находилась в Петербурге.

Пользователи сетей давно уже говорят о новом романе музыканта, считая, что у него возникли отношения с Вероникой Белоцерковской. Сейчас они изменили свое мнение, заметив рядом с Сергеем Шнуровым Ксению Никифорову. Дима Билан отметил, что долгое время ехал в город и не мог застать своих коллег, решивших сделать ему приятный сюрприз.

Дима Билан показал поклонникам возлюбленную Сергея Шнурова в Instagram


На нем модель сидит рядом с артистом, а взволнованные такой новостью фанаты стали активно обсуждать информацию. Девушка раньше тоже показывала на своей странице сюжеты, намекающие на связь с лидером “Ленинграда”, но потом решила удалить аккаунт.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 15:59
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