Чернобыльский мутант с туловищем быка и головой зайца был запечатлен на фото свидетелем события

После трагедии зараженная территория стала местом жительства для многих животных, изменивших свой внешний вид, что также относится к растениям. Потомки представителей фауны рождаются с различными аномалиями, а мужчине удалось заметить существо, имеющее ноги лошади, которое быстро неслось по полю.Пока ученые не могут прокомментировать ситуацию, а пользователи были потрясены необычным зрелищем. Они делятся своими впечатлениями в комментариях, вспоминая о грибе, имеющем 18-килограммовый вес. Местные жители нашли его в окрестностях Киева, но не стали употреблять в пищу.