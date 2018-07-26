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Чернобыльский мутант с туловищем быка и головой зайца был запечатлен на фото свидетелем события

Чернобыльский мутант с туловищем быка и головой зайца был запечатлен на фото свидетелем события. Он опубликовал материалы в сетях, вызвавшие дискуссию среди юзеров.

После трагедии зараженная территория стала местом жительства для многих животных, изменивших свой внешний вид, что также относится к растениям. Потомки представителей фауны рождаются с различными аномалиями, а мужчине удалось заметить существо, имеющее ноги лошади, которое быстро неслось по полю.

Чернобыльский мутант с туловищем быка и головой зайца был запечатлен на фото свидетелем события


Пока ученые не могут прокомментировать ситуацию, а пользователи были потрясены необычным зрелищем. Они делятся своими впечатлениями в комментариях, вспоминая о грибе, имеющем 18-килограммовый вес. Местные жители нашли его в окрестностях Киева, но не стали употреблять в пищу.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:24
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