Официально представили кроссовер Audi Q3 новой генерации

Оформление новой версии внешне исполнили в фирменном стиле автомобильной марки. Авто получило спортивный обвес S-Line. Можно заказать кузовные элементы дополнительно в контрастных цветах. Небольшой салон кроссовера Audi Q3 оснащается внушительным тачскрином и электронной панелью управления. Новую версию наделили системой экстренного торможения, ассистентом отслеживания мертвых зон, системой автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль. В подкапотном пространстве новинки установлены 4-цилиндровые двигатели на 150 – 230 л.с. Они работают вместе с шестидиапазонной МКПП, семискоростным «роботом» с передним/полным приводом.Новинка на европейский рынок выйдет осенью этого года. Сборку новой версии Audi Q3 наладили в Венгрии.