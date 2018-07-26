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Официально представили кроссовер Audi Q3 новой генерации

Немецкий премиальный автобренд Audi, который входит в структуру автомобильного концерна Volkswagen, презентовал официально новый свой кроссовер версии Audi Q3. Прошлую генерацию этой версии начали выпускать с 2011 года.

Официально представили кроссовер Audi Q3 новой генерации


Оформление новой версии внешне исполнили в фирменном стиле автомобильной марки. Авто получило спортивный обвес S-Line. Можно заказать кузовные элементы дополнительно в контрастных цветах. Небольшой салон кроссовера Audi Q3 оснащается внушительным тачскрином и электронной панелью управления. Новую версию наделили системой экстренного торможения, ассистентом отслеживания мертвых зон, системой автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль. В подкапотном пространстве новинки установлены 4-цилиндровые двигатели на 150 – 230 л.с. Они работают вместе с шестидиапазонной МКПП, семискоростным «роботом» с передним/полным приводом.

Новинка на европейский рынок выйдет осенью этого года. Сборку новой версии Audi Q3 наладили в Венгрии.
 
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Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:30
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