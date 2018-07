Вокалист рок-коллектива The Rolling Stones Мик Джаггер отмечает 75-летие

Мик Джаггер родился в Дартфорде. Окончив среднюю школу, он поступил в Лондоне в школу экономики. Чтобы сконцентрироваться на музыкальной карьере, которая набирала стремительные обороты, артист был вынужден покинуть престижное образовательное учреждение. В 1958 году Джаггер собрал коллектив Little Boy Blue. В музыкальной команде в скором времени появились басист и барабанщик, группа стала называться The Rolling Stones. Через шесть лет коллектив уже стоял на одной ступени с известной ливерпульской группой The Beatles.В восьмидесятых The Rolling Stones гастролировал по всему миру. В тот период Джаггер задумался касательно сольной карьеры. Свой первый альбом, под название She’s The Boss, он записал в 1985 году. Стоит отметить, что Мик Джаггер также снялся в кинофильмах: «Нед Келли», «Выступление» а также в других лентах.