Новости «Дома-2»: Илья Яббаров и Роман Гриценко в восторге от кастинга в Ростове-на-Дону; Артем Сорока не может решить, что его связывает с Марго Овсянниковой

Рома Гриценко и Илья Яббаров остались в восторге от кастинга, прошедшего в Ростове. Девушки признавались им в своих чувствах, раздевались и вешались на шею, а некоторые даже просились замуж за Гриценко. Помимо девушек, желающих попасть на проект, кастинг посетили и экс-участники телестройки Арай Чобанян, Александр Задойнов и Саймон Марданшин.Андрей Шабарин собирается ухаживать за Алианой Устиненко, как только девушка вернется на «Дом-2».Лиляна Кочконян, выдающая себя за сестру Иосифа Оганесяна, ответила на нападки Александры Черно и обвинения, что девушка вовсе не сестра возлюбленного Саши. По словам Лиляны, это была не ложь, а креатив.Артем Сорока отправился на выходной и сейчас не может ответить, что же связывает его с Маргаритой Овсянниковой. Милена Безбородова опровергла слухи, что работала в клубе и танцевала обнаженной. Девушка не на шутку возмущена и требует от тех, кто делает такие громкие заявления предоставить доказательства.