Маленькая Василиса Рапунцель страдает от ужасных болей - у нее начали резаться зубки

«Мы даем ей грызунок, Слава Богу есть различные гели и свечи. Нам это очень помогает и облегчает. В общем, мы ждём, когда у нас вылезет первый зубик», - написала она в своем микроблоге, интересуясь у подписчиков, в каком возрасте начали появляться зубы у их детей.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 21 Июл 2018 в 7:54 PDT

Зрителям телепроекта очень нравится эта девчушка, а потому постоянные эфиры с супругами им надоедать перестали. Да и сами Оля с Димой очень изменились, после рождения ребенка – стали более спокойными, рассудительными и доброжелательными, что не может не радовать околодомовскую публику.[s][/s]Стоит отметить, что новоиспеченная мамочка неоднократно говорила, что ее дочь очень активная и развивается быстрее остальных младенцев. Так, к примеру, она рассказывала, что Василиса в свои 3 месяца уже самостоятельно держит головку, переворачивается на животик и даже пытается ползать.А на днях Рапунцель призналась, что у нее начинаются беспокойные ночи, поскольку у малышки начинается прорезаться первый зубик.И те не заставили себя долго ждать с ответом. Многие заявили, что 3,5 месяца – это слишком рано для зубов и Оля их обманывает. Остальные же не стали спорить, а просто поделились успехами своих детей.