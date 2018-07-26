Маленькая Василиса Рапунцель страдает от ужасных болей - у нее начали резаться зубки
Вот уже почти месяц прошел с тех пор, как участники «Дома-2» Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко вернулись в периметр. 1 апреля этого года они стали родителями прекрасной малышки по имени Василиса, которой пока нахождение на Поляне никак не вредит.
Зрителям телепроекта очень нравится эта девчушка, а потому постоянные эфиры с супругами им надоедать перестали. Да и сами Оля с Димой очень изменились, после рождения ребенка – стали более спокойными, рассудительными и доброжелательными, что не может не радовать околодомовскую публику.
[s][/s] Стоит отметить, что новоиспеченная мамочка неоднократно говорила, что ее дочь очень активная и развивается быстрее остальных младенцев. Так, к примеру, она рассказывала, что Василиса в свои 3 месяца уже самостоятельно держит головку, переворачивается на животик и даже пытается ползать.
А на днях Рапунцель призналась, что у нее начинаются беспокойные ночи, поскольку у малышки начинается прорезаться первый зубик.
«Мы даем ей грызунок, Слава Богу есть различные гели и свечи. Нам это очень помогает и облегчает. В общем, мы ждём, когда у нас вылезет первый зубик», - написала она в своем микроблоге, интересуясь у подписчиков, в каком возрасте начали появляться зубы у их детей.
И те не заставили себя долго ждать с ответом. Многие заявили, что 3,5 месяца – это слишком рано для зубов и Оля их обманывает. Остальные же не стали спорить, а просто поделились успехами своих детей.