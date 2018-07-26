Бойкот «Нашествия» из-за Минобороны вызвал скандал в Сети

Сеть бурлит от горячих дискуссий. Многие сравнивают протестующих артистов с «шестидесятниками», а кто-то упрекает их в желании сделать пиар.Поводом для бойкота стали планы Министерства обороны РФ по размещению на площадке фестиваля военной техники вместе с пунктом приема заявлений от потенциальных солдат-контрактников.Подобная «пропаганда милитаризма» не пришлась по душе «Элизиуму», «Йоршу» и «Порнофильмам», панк-коллективу Distemper, фолк-рок-группе «Птица», а также «Пошлой Молли» и певице Монеточке.Касательно Монеточки в Сети возмутились не ее отказом, а тем, что эта исполнительница вообще попала в списки участников фестиваля. Ведь ее репертуар слишком далек и от стиля, и от смысловой направленности «Нашествия».Среди тех, кто подтвердил своей участие в фестивале, группы «Ленинград», «Пикник», «Ария» и ряд других.В 2018 году "Нашествие" пройдет 3-5 августа под Тверью.