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Бойкот «Нашествия» из-за Минобороны вызвал скандал в Сети

Масштабный российский рок-фестиваль под открытым небом «Нашествие» в этом году оказался в центре скандала задолго до своего начала. По последней информации, 13 музыкальных коллективов уже заявили о своем отказе принимать участие в этом мероприятии.

Бойкот «Нашествия» из-за Минобороны вызвал скандал в Сети

Сеть бурлит от горячих дискуссий. Многие сравнивают протестующих артистов с «шестидесятниками», а кто-то упрекает их в желании сделать пиар.

Поводом для бойкота стали планы Министерства обороны РФ по размещению на площадке фестиваля военной техники вместе с пунктом приема заявлений от потенциальных солдат-контрактников.

Подобная «пропаганда милитаризма» не пришлась по душе «Элизиуму», «Йоршу» и «Порнофильмам», панк-коллективу Distemper, фолк-рок-группе «Птица», а также «Пошлой Молли» и певице Монеточке.

Касательно Монеточки в Сети возмутились не ее отказом, а тем, что эта исполнительница вообще попала в списки участников фестиваля. Ведь ее репертуар слишком далек и от стиля, и от смысловой направленности «Нашествия».

Среди тех, кто подтвердил своей участие в фестивале, группы «Ленинград», «Пикник», «Ария» и ряд других.

В 2018 году "Нашествие" пройдет 3-5 августа под Тверью.
 
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Культура
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:00
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