АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Лунный камень считается посланником иных миров и был подарен людям исчезнувшей цивилизацией Гипербореи
EUR 73.75 USD 63.08
Курс валют на 26.07.2018

Ясновидящая: «В семье Валерии и Иосифа Пригожина скоро будет пополнение»

Известнейшая ясновидящая России рассказала о будущем звездного семейства Валерии и Иосифа Пригожина.

По словам казахской шаманки, целительницы и финалистки шестого сезона одного из самых мистических телепроектов Российской Федерации «Битвы экстрасенсов» Кажетты Ахметжановой, любовь популярной певицы Валерии и ее супруга известного продюсера Иосифа Пригожина с каждым годом будет только крепчать. Также ясновидящая добавила, что преданным поклонникам не стоит волноваться из-за того, что эта парочка может когда-то расстаться или и того развестись.

Ясновидящая: «В семье Валерии и Иосифа Пригожина скоро будет пополнение»

Несколько дней назад Валерия опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежую фотографию, на которой она запечатлена с маленьким ребенком. Под снимком исполнительница сразу же предупредила своих подписчиком, что это не ее внук. Конечно же, что подобную подпись знаменитости не могли не заметить многие пользователи Сети. Которые принялись один за другим делать свои выводы и предположения.

По этому поводу решила высказать свое мнение и известнейшая финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова, которая заявила, что в скором времени в семействе Валерии и Иосифа Пригожина произойдет прибавление.

Ясновидящая: «В семье Валерии и Иосифа Пригожина скоро будет пополнение»

Экстрасенс подчеркнула, что с каждый годом любовь в этой знаменитой паре только крепчает и так будет продолжаться всегда. По словам Кажетты, главное никогда не забывать, что не только интимная близость может соединить людей, но и общие интересы и увлечения.

Также, как выяснилось, Валерия и Иосиф Пригожин совсем скоро порадует своих преданных поклонников новым телешоу, о котором на сегодняшний день предпочитают не говорить.

В конце своих предсказаний Кажетта Ахметжанова решила дать совет популярной певице России. Ясновидящая посоветовала Валерии притормозить немного, так как работа в таком темпе может привести к тому, что у знаменитости может и вовсе случиться психологический срыв.

Ясновидящая: «В семье Валерии и Иосифа Пригожина скоро будет пополнение»

Вдобавок, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» заявила, что звездной парочке нужно очень тщательно прислушиваться к своему самочувствию и буквально сразу же обращаться к подходящим специалистам.

Стоит подчеркнуть, что множество поклонников звездного семейства Валерии и Иосифа Пригожина очень порадовались подобному предсказанию довольно сильной участницы «Битвы экстрасенсов».
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:22
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Лазарев опубликовал трогательное фото с
Дмитрий Тарасов покраснел после слова фанатки
Крымские АЗС поплатились за завышение расценок на
Федор Смолов лишился звания самого сексуального
Разработчики запустили тестирование бета-версии
Виктория Романец и Антон Гусев опозорились в
Турист пытался попасть из Украины в Крым на плоту
Филипп Киркоров признался, что любит Ольгу Бузову
Новый алгоритм отличит вежливую беседу от диалога
Маленькая Василиса Рапунцель страдает от ужасных
«Настоящее дно»: участник «Дом-2» пришел на
PlayStation Store запустил летнюю распродажу игр
Руководитель HBO сказал, когда стоит ждать
Суперкар Ferrari Enzo Шумахера выставлен на
Ясновидящая: «В семье Валерии и Иосифа Пригожина
Дарью Пынзарь на морском курорте хейтеры
Хейтеры Ольги Бузовой разочарованы исходом ДТП с
Маргарита Овсянникова возмущенна поведение
«Она была пьяна»: Олеся Малибу не испытывает
LG V20 начал получать обновление операционной
В России стартовали продажи маршрутизатора
Бренд Polestar выпустит конкурента Tesla Model 3
Ученые составили радиационную карту спутника
«Я простой человек»: Ирина Шейк рассказала о
«Слабоумие на улицах Ростова»: По югу России
Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими
Любимый дизайнер Филиппа Киркорова отдыхает в
Ученые оценили ущерб Большому Барьерному рифу
Лунный камень считается посланником иных миров и
Бывшая девушка Егора Крида родила ребенка
Просмотреть все новости