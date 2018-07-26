Ясновидящая: «В семье Валерии и Иосифа Пригожина скоро будет пополнение»

По словам казахской шаманки, целительницы и финалистки шестого сезона одного из самых мистических телепроектов Российской Федерации «Битвы экстрасенсов» Кажетты Ахметжановой, любовь популярной певицы Валерии и ее супруга известного продюсера Иосифа Пригожина с каждым годом будет только крепчать. Также ясновидящая добавила, что преданным поклонникам не стоит волноваться из-за того, что эта парочка может когда-то расстаться или и того развестись.Несколько дней назад Валерия опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм свежую фотографию, на которой она запечатлена с маленьким ребенком. Под снимком исполнительница сразу же предупредила своих подписчиком, что это не ее внук. Конечно же, что подобную подпись знаменитости не могли не заметить многие пользователи Сети. Которые принялись один за другим делать свои выводы и предположения.По этому поводу решила высказать свое мнение и известнейшая финалистка «Битвы экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова, которая заявила, что в скором времени в семействе Валерии и Иосифа Пригожина произойдет прибавление.Экстрасенс подчеркнула, что с каждый годом любовь в этой знаменитой паре только крепчает и так будет продолжаться всегда. По словам Кажетты, главное никогда не забывать, что не только интимная близость может соединить людей, но и общие интересы и увлечения.Также, как выяснилось, Валерия и Иосиф Пригожин совсем скоро порадует своих преданных поклонников новым телешоу, о котором на сегодняшний день предпочитают не говорить.В конце своих предсказаний Кажетта Ахметжанова решила дать совет популярной певице России. Ясновидящая посоветовала Валерии притормозить немного, так как работа в таком темпе может привести к тому, что у знаменитости может и вовсе случиться психологический срыв.Вдобавок, финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов» заявила, что звездной парочке нужно очень тщательно прислушиваться к своему самочувствию и буквально сразу же обращаться к подходящим специалистам.Стоит подчеркнуть, что множество поклонников звездного семейства Валерии и Иосифа Пригожина очень порадовались подобному предсказанию довольно сильной участницы «Битвы экстрасенсов».