Ученые оценили ущерб Большому Барьерному рифу после массового обесцвечивания кораллов 2016 года

В 2016 году высокие температуры привели к тому, что часть кораллов в Красном море, Индийском и Тихом океане, а также на Большом Барьерном рифе исчезла. Сообщается, что в тот момент температура воды была на уровне 32 градусов по Цельсию.Группа исследователей с Риком Стюартом-Смитом из университета Тасмании провела изучение последствий в 186 точках Большого Барьерного рифа и в Коралловом море к северо-востоку от Австралии. В итоге оказалось, что 10% всех кораллов погибло. В большей мере воздействию высоких температур подверглись рифы, находящиеся в северной части Кораллового моря. В точке Оспри Риф вблизи штата Квинсленд исчезло 50% всех кораллов. На юге Большого Барьерного рифа погибли все кораллы.Касательно точек, в которых нагрев воды и обесцвечивание проявилось в самой высокой степени, ученые сказали, что там было зафиксировано огромное количество жертв среди различных видов рыб, для которых кораллы являются пищей.