"Будет счастлива в браке": Экстрасенс рассказала о судьбе Виктории Бони

«Виктория Боня и Пьер Андюран – интересная пара. Несомненно, им нравится общество друг друга. Им интересно вести долгие разговоры и не скрывать своих отношений. Я вижу, что этот союз перерастет в официальный брак, в котором Боня и Андюран будут счастливы», - рассказывает экстрасенс.

Фанаты этой пары уже ждут - не дождутся, когда же пройдет свадебное торжество.Буквально на днях экстрасенс Надежда Шевченко в своём интервью поведала, что отношения Виктории и правда могут завершиться свадьбой. Ведунья отмечает, что Вике и Пьеру интересно друг с другом.