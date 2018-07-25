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"Будет счастлива в браке": Экстрасенс рассказала о судьбе Виктории Бони

Бывшая участница скандального реалити-шоу дом-2 Виктория Боня сегодня счастлива в своих новых отношениях с богатым иностранцем Пьером Андюраном.

Фанаты этой пары уже ждут - не дождутся, когда же пройдет свадебное торжество.

"Будет счастлива в браке": Экстрасенс рассказала о судьбе Виктории Бони


Буквально на днях экстрасенс Надежда Шевченко в своём интервью поведала, что отношения Виктории и правда могут завершиться свадьбой. Ведунья отмечает, что Вике и Пьеру интересно друг с другом.

«Виктория Боня и Пьер Андюран – интересная пара. Несомненно, им нравится общество друг друга. Им интересно вести долгие разговоры и не скрывать своих отношений. Я вижу, что этот союз перерастет в официальный брак, в котором Боня и Андюран будут счастливы», - рассказывает экстрасенс.

"Будет счастлива в браке": Экстрасенс рассказала о судьбе Виктории Бони
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:50
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