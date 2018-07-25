Эксперты обнаружили куски мантии под северным и южным краями Каскадийского разлома

Аномалии, которые отражают области с более низкой скоростью сейсмических волн, чем в других местах под линией разлома, указывают на куски верхней мантии Земли, которые поднимаются и «плавают» из-за повышенных температур, сказал Майлз Бодмер, докторант Университета штата Орегон, автор исследования, опубликованного в журнале «Geophysical Research Letters».620-мильная зона разлома, которая не испытывала массивных продольных землетрясений с 1700 года, – это место, где океанская плита Хуана де Фука опускается под североамериканскую континентальную плиту. Зона разломов простирается от северного острова Ванкувер до мыса Мендочино в северной Калифорнии.Мантия поднимается под южной деформационной зоной Горда на северном краю разлома Сан-Андреас и под Олимпийским полуостровом и на юге острова Ванкувер.«Мы наблюдаем две аномалии под подрывной плитой в северной и южной частях зоны разлома, – сказал Бодмер. – Эти регионы ведут себя не так, как остальная часть разлома. Существуют три сегмента, которые имеют собственные геологические характеристики. Северный и южный сегменты демонстрируют усиление замыкания и увеличение плотности сотрясений».Замыкание объясняет, насколько сильно состыковываются две пластины. «Если они крепко «склеены», как здесь, то создают стресс, который может высвободиться в виде сильных землетрясений», – сказал Бодмер.Такие землетрясения хоть и сильные, но не превысят значение в 9 баллов, разве что если весь Каскадийский разлом разорвется сразу, как говорит ученый. Замыкание значительно слабее в центральной части разлома, которая включает в себя большую часть штата Орегон, где редко происходят небольшие землетрясения из-за ползучести вдоль пластин.Сотрясения относятся к долговременным сейсмическим сигналам, часто наблюдаемых в зонах разлома. «Это происходит глубоко, и дольше, чем типичное землетрясение», – сказал Бодмер.Результаты указывают на необходимость проведения в режиме реального времени наземного сейсмического мониторинга и геодезического анализа, например, с помощью GPS для определения пространственных координат аномалий в качестве следующего шага в этом направлении.