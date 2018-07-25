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Александра Черно вывела на чистую воду свою псевдородственницу – Лилиану Кочконян

Эпатажная участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Александра Черно решила вывести на чистую воду псевдородственницу Лилиану Кочконян, которая представилась сестрой ее возлюбленного Иосифа Оганесяна.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что на сегодняшний день Александра Черно пытается сделать все возможное и невозможное для того, чтобы наладить отношения с родными и близкими людьми Иосифа Оганесяна.

Александра Черно вывела на чистую воду свою псевдородственницу – Лилиану Кочконян

И вот на днях, в то время, когда парочка еще находится в родном городе Иосифа, в Периметре «Дома-2», неожиданно, появилась «сестра» Оганесяна. Лилиане Кочконян настолько легко удалось убедить не только участников телестройки, но и телеведущих проекта, что она пришла на телешоу не просто так, что многие просто-таки не могли дождаться возвращения Александры и Иосифа.

Более того, родственница Оганесяна с первых же минут своего нахождения на проекте разболтала истинную причину поездки Оганесяна и Черно к родителям молодого человека. По словам Лилианы, парень вынужден просто умолять своих родственников, чтобы они приняли его будущую жену в свою семью.

Напомним, что несколько недель назад Иосиф Оганесян сделал Александре Черно предложение руки и сердца.

Александра Черно вывела на чистую воду свою псевдородственницу – Лилиану Кочконян

Как бы то ни было, но Саша заявляет, что Лилиана Качконян на самом деле является вруньей. И что девушка не только никакая не родственница ее возлюбленного, но и пытается за счет их имен, что весьма является очевидным фактом, задержаться на скандальной телестройке.

Больше всего, Александру и Иосифа, как выяснилось, злит тот факт, что девушка появилась в Периметре в то время, когда они находятся за 1000 километров от Поляны. Черно даже решила дать совет обманщице и псевдородственнице. Эпатажная брюнетка посоветовала Лилиане постараться стать индивидуальной личностью, если она, конечно же, хочет задержаться на «Доме-2», а не пытаться зацепиться за ярких участников реалити-шоу.

Александра Черно вывела на чистую воду свою псевдородственницу – Лилиану Кочконян

«По-моему очень мерзко и стыдно заходить на проект с враньем и говорить, что ты чья-то родственница. Тем более, в день, когда нас нет на Поляне! Если хочешь задержаться на проекте, будь интересной личностью, а не обманщицей, выезжая за счет старичков. Никогда в жизни у Йоси не было и нет такой сестры. Он не знаком с этой девушкой!», - написала Александра в личном микроблоге.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:31
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