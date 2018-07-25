Александра Черно вывела на чистую воду свою псевдородственницу – Лилиану Кочконян

«По-моему очень мерзко и стыдно заходить на проект с враньем и говорить, что ты чья-то родственница. Тем более, в день, когда нас нет на Поляне! Если хочешь задержаться на проекте, будь интересной личностью, а не обманщицей, выезжая за счет старичков. Никогда в жизни у Йоси не было и нет такой сестры. Он не знаком с этой девушкой!», - написала Александра в личном микроблоге.



Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что на сегодняшний день Александра Черно пытается сделать все возможное и невозможное для того, чтобы наладить отношения с родными и близкими людьми Иосифа Оганесяна.И вот на днях, в то время, когда парочка еще находится в родном городе Иосифа, в Периметре «Дома-2», неожиданно, появилась «сестра» Оганесяна. Лилиане Кочконян настолько легко удалось убедить не только участников телестройки, но и телеведущих проекта, что она пришла на телешоу не просто так, что многие просто-таки не могли дождаться возвращения Александры и Иосифа.Более того, родственница Оганесяна с первых же минут своего нахождения на проекте разболтала истинную причину поездки Оганесяна и Черно к родителям молодого человека. По словам Лилианы, парень вынужден просто умолять своих родственников, чтобы они приняли его будущую жену в свою семью.Напомним, что несколько недель назад Иосиф Оганесян сделал Александре Черно предложение руки и сердца.Как бы то ни было, но Саша заявляет, что Лилиана Качконян на самом деле является вруньей. И что девушка не только никакая не родственница ее возлюбленного, но и пытается за счет их имен, что весьма является очевидным фактом, задержаться на скандальной телестройке.Больше всего, Александру и Иосифа, как выяснилось, злит тот факт, что девушка появилась в Периметре в то время, когда они находятся за 1000 километров от Поляны. Черно даже решила дать совет обманщице и псевдородственнице. Эпатажная брюнетка посоветовала Лилиане постараться стать индивидуальной личностью, если она, конечно же, хочет задержаться на «Доме-2», а не пытаться зацепиться за ярких участников реалити-шоу.