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Поклонник Ольги Бузовой не нашел в Воронеже достойных девушек

Ухажер прославленной телеведущей «Дома-2», а с недавнего времени еще и певицы Ольги Бузовой – Роман Гриценко вернулся с очередного кастинга с пустыми руками.

Воздыхатель известнейшей исполнительницы России Ольги Бузовой не смог отыскать в Воронеже достойных девушек, которых смог бы забрать с собой на телешоу «Дом-2».

Поклонник Ольги Бузовой не нашел в Воронеже достойных девушек

Несколько часов назад Роман Гриценко опубликовал у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новый пост, в котором заявил, что планирует забрать примерно два человека из Воронежа в Периметр. Как бы то ни было, но в первый день кастинга молодому человеку, по его словам, не приглянулась ни одна из представительниц прекрасного пола, которые пришли на кастинг.

Участник телепроекта «Дом-2» подчеркнул, что отыскать ту единственную себе ему так до сих пор и не удалось, тем не мне, он не планирует отступаться от поставленной перед собой цели и намерен продолжать поиски.

«Вот и подошел к концу первый день кастинга. Все большие молодцы, обязательно заберем из Воронежа на наш любимый «Дом-2» пару человек. Девушку я себе не нашёл! Посмотрим, что будет дальше....#всемыслиободной», - написал Роман в личном инста-блоге.


Поклонник Ольги Бузовой не нашел в Воронеже достойных девушек

Стоит напомнить, что после того, как у Ольги Бузовой и Романа Гриценко произошел первый поцелуй, молодой человек начал куда больше проявлять себя в отношении телеведущей. Участник постоянно делает знаменитости комплименты, дарит цветы и приглашает ее в кино и рестораны.

Несмотря ни на что, Бузова по-прежнему не отступает от своей позиции и заявляет, что она является просто телеведущей проекта «Дом-2», а он его участником, и именно поэтому у нее нет никакого права начинать с Гриценко отношения.

Нужно подчеркнуть, что не так давно Роман сделал довольно неожиданное заявление. Молодой человек рассказал, что именно Ольга Бузова проявляет к нему внимание и настаивает на том, чтобы они общались. Знаменитость не только флиртует с участником телепроекта, но и даже звонит ему и пишет сообщения.

Поклонник Ольги Бузовой не нашел в Воронеже достойных девушек

Отметим, что на сегодняшний день многочисленные преданные поклонники Ольги Бузовой практически в один голос заявляют, что невооруженным взглядом видно по певице, что ей нравится Роман, однако сблизиться с парнем звезде не позволяют некоторые личные ограничения.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:24
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