АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

В РФ в августе приедет обновленный Hyundai Tucson

Корейская автокомпания Hyundai в августе этого года планирует вывести на отечественный авторынок новый свой кроссовер версии Hyundai Tucson.

В РФ в августе приедет обновленный Hyundai Tucson


Данную информацию предоставили представители пресс-центра отечественного филиала автопроизводителя. Обновленная версия Hyundai Tucson дебютирует весной текущего года в рамках автосалона в Нью-Йорке. Новое авто оснащают переработанной головной оптикой, каскадной пересмотренной радиаторной решёткой с более острыми углами. Также немного видоизменились задние осветители. Интерьер рестайлингового Hyundai Tucson включает новый мультимедийный центр, который располагается в верхней части автомобильного салона.

В подкапотном пространстве российской версии кроссовера будут находиться 1,6 - и 2-литровые 4-цилиндровые моторы на 149 и 185 л.с. Также в авто предусматривается двухлитровый дизельный агрегат, который генерирует 185 лошадиных сил. Силовые установки в действие приводятся 8-диапазонной АКПП. Обновленная Hyundai Tucson расценивается от 1,429 млн руб.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:55
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Учёные нашли в Китае 136 древних гробниц
Ксения Собчак похудела благодаря правильному
Борис Грачевский подарил молодой жене и дочке
После шторма очевидец смог запечатлеть
Поклонник Ольги Бузовой не нашел в Воронеже
Дарью Клюкину раскритиковали из-за отсутствия
Ирина Шейк порадовала откровенными фото из ванной
«Любой наркоз может стать последним»: Егор
Ученые разработали первый в мире состав аэрозоля
По мнению фанатов, Ксения Бородина помолодела
В РФ в августе приедет обновленный Hyundai Tucson
Экс-участница «Дома-2» Александра Артемова
Изобретатели компании Samsung придумали
Исследователи обнаружили в воздухе больших
Татьяна Владимировна Рапунцель ругается с Олей и
Эксперты: Инновационная мембрана обеспечивает
Во Флориде девушка сфотографировалась с призраком
Астрофизики определили положение магнитного
Биологи определили свойства нейронов
Американские учёные рекомендуют худеть с помощью
Ученые: Персонализированные модели машинного
Алена Водонаева задумалась о существовании
На МКС проведут эксперимент по зарождению
Эксперты: Солнцезащитные лосьоны не так
«Сегодня мы спали вместе»: Ирина Пинчук
Создание в лаборатории «синтетических»
NASA опубликовала уникальную визуализацию Луны
Microsoft разрабатывает две новые модели консолей
Мужчина с 13-летним сыном встретили бигфута на
Пользователи Instagram считают, что на фоне
Просмотреть все новости