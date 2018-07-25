В РФ в августе приедет обновленный Hyundai Tucson

Данную информацию предоставили представители пресс-центра отечественного филиала автопроизводителя. Обновленная версия Hyundai Tucson дебютирует весной текущего года в рамках автосалона в Нью-Йорке. Новое авто оснащают переработанной головной оптикой, каскадной пересмотренной радиаторной решёткой с более острыми углами. Также немного видоизменились задние осветители. Интерьер рестайлингового Hyundai Tucson включает новый мультимедийный центр, который располагается в верхней части автомобильного салона.В подкапотном пространстве российской версии кроссовера будут находиться 1,6 - и 2-литровые 4-цилиндровые моторы на 149 и 185 л.с. Также в авто предусматривается двухлитровый дизельный агрегат, который генерирует 185 лошадиных сил. Силовые установки в действие приводятся 8-диапазонной АКПП. Обновленная Hyundai Tucson расценивается от 1,429 млн руб.