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Жену Андрея Малахова заподозрили во второй беременности

После того как Наталья Шкулева в сеть выложила фотографию с многозначительной подписью, супругу телеведущего Андрея Малахова поклонники заподозрили во второй беременности.

Жену Андрея Малахова заподозрили во второй беременности


В социальной сети Instagram на странице Натальи Шкулевой появилась фотография, на ней супруги запечатлены по улице. В описании к снимку супруга Андрея Малахова оставила интригующую запись: ««Муж рассказал последнюю новость... Не могу поверить...».

Удивлённые подписчики начали гадать, о чём идёт речь и решили, что жена Андрея Малахова беременна. На фотографии Наталья Шкулева запечатлена в сложноскроенном платье синего цвета. Этот наряд делает её в несколько раз полнее, либо он скрывает округлившийся живот.

Слухи о второй беременности жены Андрея Малахова набирают обороты, а преданные поклонники принялись поздравлять пару с радостным событием. За короткое время пост набрал более 10 тысяч «лайков» и большое количество комментариев.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 18:08
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