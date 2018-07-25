Жену Андрея Малахова заподозрили во второй беременности

В социальной сети Instagram на странице Натальи Шкулевой появилась фотография, на ней супруги запечатлены по улице. В описании к снимку супруга Андрея Малахова оставила интригующую запись: ««Муж рассказал последнюю новость... Не могу поверить...».Удивлённые подписчики начали гадать, о чём идёт речь и решили, что жена Андрея Малахова беременна. На фотографии Наталья Шкулева запечатлена в сложноскроенном платье синего цвета. Этот наряд делает её в несколько раз полнее, либо он скрывает округлившийся живот.Слухи о второй беременности жены Андрея Малахова набирают обороты, а преданные поклонники принялись поздравлять пару с радостным событием. За короткое время пост набрал более 10 тысяч «лайков» и большое количество комментариев.