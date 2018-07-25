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Учёные нашли в Мексике древнюю пещеру с рисунками индейцев майя

Учёные из Национального института антропологии и истории Мексики будут изучать древнюю пещеру Грожан, находящуюся на юго-востоке страны. На стенах этой пещеры были найдены многочисленные изображения, нарисованные индейцами майя.

Учёные нашли в Мексике древнюю пещеру с рисунками индейцев майя


Учёные случайно наткнулись на древнюю пещеру Грожан в Мексике. Стены этой пещеры украшены уникальной наскальной живописью, предположительно, рисунки были нанесены индейцами майя. Специалистам только предстоит узнать период, в который они были сделаны.

Координаты древней пещеры держатся в строгой секретности. Учёные опасаются, что грабители могут нанести вред целостности рисунков. Среди наскальных рисунков Грожан выделяют изображения птиц, млекопитающих, креста, геометрических фигур, воинов. Также были найдены отпечатки ладоней. Обнаруженная пещера считается самой важной среди подобных пещер с наскальной живописью из-за наличия множества элементов. Изучение рисунков поможет получить представление о жизни древних индейцев.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 21:30
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