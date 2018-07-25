Американские учёные рекомендуют худеть с помощью текилы

Учёные в ходе исследования заметили необычный положительный эффект от употребления текилы. Оказывается, при помощи этого напитка можно сбросить лишний вес. Секрет похудения кроется в содержании голубой агавы, которая считается настоящим эликсиром стройности.Для того чтобы проверить роль текилы в похудении был проведены опыты на лабораторных грызунах. Учёные смогли доказать, что диета, включающая в себя употребление этого мексиканского напитка эффективна. Однако не стоит сразу же бежать в магазин за текилой, специалисты призывают задуматься о том, какой вред может принести организму регулярное употребление этого напитка.