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Американские учёные рекомендуют худеть с помощью текилы

Учёные из Американского химического общества провели исследование, показавшее, что похудеть можно с помощью текилы. Секрет эффективности этого алкогольного напитка кроется в содержании голубой агавы, которая считается эликсиром стройности.

Американские учёные рекомендуют худеть с помощью текилы


Учёные в ходе исследования заметили необычный положительный эффект от употребления текилы. Оказывается, при помощи этого напитка можно сбросить лишний вес. Секрет похудения кроется в содержании голубой агавы, которая считается настоящим эликсиром стройности.

Для того чтобы проверить роль текилы в похудении был проведены опыты на лабораторных грызунах. Учёные смогли доказать, что диета, включающая в себя употребление этого мексиканского напитка эффективна. Однако не стоит сразу же бежать в магазин за текилой, специалисты призывают задуматься о том, какой вред может принести организму регулярное употребление этого напитка.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 14:59
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