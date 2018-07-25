Создание в лаборатории «синтетических» окаменелостей проливает свет на процессы окаменения

Широко применяемый экспериментальный подход, известный как «искусственное созревание», подразумевает использование высокой температуры и давления в качестве катализаторов химических реакций, которые обычно происходят в течение миллионов лет, когда ископаемые находятся глубоко под землей и подвергаются геотермальному нагреву и давлению из-за осадков.«Созревание» является основным предметом органических геохимиков, которые изучают образование ископаемых видов топлива. В некотором роде процесс похож на интенсивные экспериментальные условия, в которых производят синтетические алмазы.Совсем недавно «созревание» использовали для изучения образования исключительных окаменелостей, сохраняющих мягкие ткани в виде темных органических пленок в дополнение к минерализованным тканям, таким как кости, включая ископаемые динозавров из Китая с органически сохранившимися перьями.Однако оборудование для «созревания» часто ограничено использованием небольших герметичных камер, которые улавливают не только высокостабильные органические молекулы, представляющие интерес для палеонтологов и органических геохимиков, но также продукты распада менее стабильных молекул, сохраняющихся в окаменелостях с меньшей вероятностью.Как рассказывают исследователи в статье, опубликованной на этой неделе в журнале «Palaeontology», результаты работы очень напоминают окаменелости не только визуально, но и микроскопически, как показал сканирующий электронный микроскоп.Специалисты считают, что новый метод фильтрации осадков, улучшенный по сравнению с предыдущими экспериментами по «созреванию», позволит провести испытания многих гипотез в сфере органического сохранения в ископаемых и осадочных отложениях.