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Дарью Клюкину раскритиковали из-за отсутствия груди

Финалистку шоу «Холостяк» Дарью Клюкину поклонники раскритиковали из-за плоской груди. Кроме того фанаты посоветовали девушке заняться спортом, чтобы привести фигуру в соответствующий вид.

Дарью Клюкину раскритиковали из-за отсутствия груди


Дарья Клюкина раньше редко публиковала в социальных сетях откровенные фотографии, однако в этом году на отдыхе в Италии девушка решила пересмотреть это решение. В последнее время она всё чаще стала демонстрировать фанатам своё тело в купальнике.

Так последний снимок Дарьи, на котором она позирует в купальнике, вызвал шквал негативных отзывов. Поклонники массово раскритиковали грудь Клюкиной и рекомендовали ей начать заниматься физическими упражнениями. Недоброжелатели также отметили, что у девушки трудно найти талию.

На критикующие комментарии Дарья Клюкина никак решила не реагировать, продолжая публиковать фотографии с отдыха. В Италии Дарья Клюкина отдыхает вместе с подругой и своей матерью, которые также попадают в кадры.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 16:15
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