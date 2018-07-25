Дарью Клюкину раскритиковали из-за отсутствия груди

Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) 24 Июл 2018 в 3:32 PDT

Дарья Клюкина раньше редко публиковала в социальных сетях откровенные фотографии, однако в этом году на отдыхе в Италии девушка решила пересмотреть это решение. В последнее время она всё чаще стала демонстрировать фанатам своё тело в купальнике.Так последний снимок Дарьи, на котором она позирует в купальнике, вызвал шквал негативных отзывов. Поклонники массово раскритиковали грудь Клюкиной и рекомендовали ей начать заниматься физическими упражнениями. Недоброжелатели также отметили, что у девушки трудно найти талию.На критикующие комментарии Дарья Клюкина никак решила не реагировать, продолжая публиковать фотографии с отдыха. В Италии Дарья Клюкина отдыхает вместе с подругой и своей матерью, которые также попадают в кадры.