В Австралии сотни розовых мертвых Какаду упали с неба

Стало известно, что погибшие птицы выглядели здоровыми. Причина их смерти пока остаётся не установленной. Птицы были обнаружены возле здания суда, а также управления полиции. Это указывает на маленькую вероятность смерти розовых какаду вследствие поедания семян из посевов ферм. В данном случае мертвых птиц обнаружили бы значительно раньше, а также на территории большей площади. После вскрытия установили, что в желудках этих птиц имелось очень мало зерна.Исследователи отмечают, что у них очень хорошее состояние тела. Вследствие этого речь не идёт о болезни, погодном событии. Данный случай кажется очень необычным. Кошки и собаки, контактировавшие с мертвыми птицами, в итоге не заболели. Сотрудники уже изучают обстоятельства произошедшего. Однако официальный отчет пока не предоставили.