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В Австралии сотни розовых мертвых Какаду упали с неба

Более двухсот розовых мертвых какаду упали с неба в австралийской Бурре. Птицы были найдены мертвыми. Вследствие чего Госдепартамент с вопросов окружающей среды, контроля водных ресурсов, провели расследование.

В Австралии сотни розовых мертвых Какаду упали с неба


Стало известно, что погибшие птицы выглядели здоровыми. Причина их смерти пока остаётся не установленной. Птицы были обнаружены возле здания суда, а также управления полиции. Это указывает на маленькую вероятность смерти розовых какаду вследствие поедания семян из посевов ферм. В данном случае мертвых птиц обнаружили бы значительно раньше, а также на территории большей площади. После вскрытия установили, что в желудках этих птиц имелось очень мало зерна.

Исследователи отмечают, что у них очень хорошее состояние тела. Вследствие этого речь не идёт о болезни, погодном событии. Данный случай кажется очень необычным. Кошки и собаки, контактировавшие с мертвыми птицами, в итоге не заболели. Сотрудники уже изучают обстоятельства произошедшего. Однако официальный отчет пока не предоставили.
 
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В мире / Происшествия
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:30
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