Учёные: на Марсе слишком сухой грунт для существования микроорганизмов
Научные работники заявили про низкую вероятность существования микроорганизмов на Марсе. Они считают, что грунт Красной планеты является очень сухим, что исключает выживаемость микробов.
Исследователи провели эксперимент непосредственно в условиях, которые приближены к Марсианским. Они для этого посетили Чили, а также пустыню Атакама. Эта часть Земли очень враждебная для жизни. В свою очередь постоянное действие увеличенных температур вместе с сильно сухим климатом не позволяет существовать микроорганизмам в грунте. Учёным удалось обнаружить только небольшое их количество. Однако в случае с Красной планетой нужно вести другие подсчёты. На Марсе климат является ещё более сухим, чем в чилийской пустыне. Выживаемость в таких условиях маловероятна.
По мнению исследователей, новые знания уменьшают шансы на успех в поисках внеземной жизни. Стоит отметить, что следы микроорганизмов могут сохраниться в течение тысяч лет. Однако существующий на Красной планете климат установился миллионы лет назад. Это нужно учитывать в будущем при расчётах.