АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Сокровища Желтого тигра: Легенды о кладе Чжан Сяньчжуна стали реальностью после нахождения его в реке Миньцзян
EUR 73.53 USD 62.92
Курс валют на 25.07.2018

Учёные: на Марсе слишком сухой грунт для существования микроорганизмов

Научные работники заявили про низкую вероятность существования микроорганизмов на Марсе. Они считают, что грунт Красной планеты является очень сухим, что исключает выживаемость микробов.

Учёные: на Марсе слишком сухой грунт для существования микроорганизмов


Исследователи провели эксперимент непосредственно в условиях, которые приближены к Марсианским. Они для этого посетили Чили, а также пустыню Атакама. Эта часть Земли очень враждебная для жизни. В свою очередь постоянное действие увеличенных температур вместе с сильно сухим климатом не позволяет существовать микроорганизмам в грунте. Учёным удалось обнаружить только небольшое их количество. Однако в случае с Красной планетой нужно вести другие подсчёты. На Марсе климат является ещё более сухим, чем в чилийской пустыне. Выживаемость в таких условиях маловероятна.

По мнению исследователей, новые знания уменьшают шансы на успех в поисках внеземной жизни. Стоит отметить, что следы микроорганизмов могут сохраниться в течение тысяч лет. Однако существующий на Красной планете климат установился миллионы лет назад. Это нужно учитывать в будущем при расчётах.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 12:00
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Пользователи Instagram считают, что на фоне
Антон Гусев потратил на свой день рождения 100
Эксперт объяснил отказ Трампа от торговой войны с
Новенькая участница «Дома-2» поставила ультиматум
Дочь Эммануила Виторгана донашивает вещи за сыном
Центр им.Хруничева закончил создание концепции
Роман Гриценко превратился из милого мальчика в
Spice Girls объявили о воссоединении коллектива
Анастасия Ендальцева без ума от новенького
Ростовская секс-бомба Элина Ромасенко заявила,
На пляже Филиппин жители выловили жуткого монстра
Звезды девяностых воссоединились в новом сериале
В Австралии сотни розовых мертвых Какаду упали с
Учёные: Кровь на Туринской плащанице была
Зрители «Дома-2» ждут реакцию Ксении Бородиной на
Роскачество составило рейтинг лучших
Учёные: на Марсе слишком сухой грунт для
Samsung делает игровой смартфон для достижения
OPPO к выпуску готовит инновационный смартфон
Александра Черно призналась, что из-за больших
Врачи достали бриллиант из израненных ног певицы
Хейтеры раскритиковали Дмитрия Шепелева за
Экс-участницу «Дом-2» жестоко избили на съемках
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и
Постановщик фильма «Дэдпул 2» займется съемками
Рогозин провел переговоры с Airbus Defence and
Стала известна цена Samsung Galaxy Note 9 в
В бассейн Лаймы Вайкуле во время репетиции
Зрители считают, что Оксана Ряска ради пиара
Саша Черно закатила истерику на приеме у
Просмотреть все новости