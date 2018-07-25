Учёные: на Марсе слишком сухой грунт для существования микроорганизмов

Исследователи провели эксперимент непосредственно в условиях, которые приближены к Марсианским. Они для этого посетили Чили, а также пустыню Атакама. Эта часть Земли очень враждебная для жизни. В свою очередь постоянное действие увеличенных температур вместе с сильно сухим климатом не позволяет существовать микроорганизмам в грунте. Учёным удалось обнаружить только небольшое их количество. Однако в случае с Красной планетой нужно вести другие подсчёты. На Марсе климат является ещё более сухим, чем в чилийской пустыне. Выживаемость в таких условиях маловероятна.По мнению исследователей, новые знания уменьшают шансы на успех в поисках внеземной жизни. Стоит отметить, что следы микроорганизмов могут сохраниться в течение тысяч лет. Однако существующий на Красной планете климат установился миллионы лет назад. Это нужно учитывать в будущем при расчётах.