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Врачи достали бриллиант из израненных ног певицы Татьяны Котовой

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Татьяна Котова в Instagram с фанатами поделилась своей проблемой. Артистка рассказал подписчикам, что недавно врачи достали из её ноги настоящий бриллиант.

Врачи достали бриллиант из израненных ног певицы Татьяны Котовой


Татьяна Котова в разделе Stories опубликовала короткий видеоролик, на нём демонстрируется, что в руке у неё маленький осколок, который медики достали из её раненой ноги. На видео звезда сообщает, что это не обычное стекло, а бриллиант. Певица больше не намерена рисковать своим здоровьем и соглашается на эксперимент.

Поклонники Татьяны Котовой данный видеоролик не смогли прокомментировать, потому что в разделе Stories подобная опция отсутствует. Стоит отметить, что после ухода из группы «ВИА Гра» певица занялась сольной карьерой и сейчас она выступает с проверенным коллективом.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 11:30
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