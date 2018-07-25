Врачи достали бриллиант из израненных ног певицы Татьяны Котовой

Татьяна Котова в разделе Stories опубликовала короткий видеоролик, на нём демонстрируется, что в руке у неё маленький осколок, который медики достали из её раненой ноги. На видео звезда сообщает, что это не обычное стекло, а бриллиант. Певица больше не намерена рисковать своим здоровьем и соглашается на эксперимент.Поклонники Татьяны Котовой данный видеоролик не смогли прокомментировать, потому что в разделе Stories подобная опция отсутствует. Стоит отметить, что после ухода из группы «ВИА Гра» певица занялась сольной карьерой и сейчас она выступает с проверенным коллективом.