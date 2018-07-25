Ученые изменили границу между земной атмосферой и космосом

Стоит напомнить, что изначально данный рубеж был установлен на высоте 100 километров. Линия Кармана является открытием Теодора фон Кармана, который в свое время предположил, что именно на этой высоте земная атмосфера является разреженной.Однако Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, решил опровергнуть это мнение. Он попытался установить еще более точную грань, поскольку в скором времени компании Virgin Galactic и Blue Origin начнут совершать первые суборбитальные полеты и для этого необходимо знать точную высоту, на которой граничит атмосфера и космос. Так Макдауэлл считает, что эта линия должна быть на уровне 85 километров.Макдауэллу удалось проанализировать информацию о спутниках, которые спускались ниже 100 километров над уровнем моря, и установить, что в пределах 66-88 километров аэродинамическое сопротивление постепенно уменьшается, то есть аппараты не сгорают в атмосфере.