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Ученые изменили границу между земной атмосферой и космосом

В издании Acta Astronautica ученые опубликовали статью, в которой они указали, что линия Кармана, то есть граница между земной атмосферой и космосом, находится на высоте 80 километров. Таким образом, она передвинулась на 20% ближе к Земле, чем было ранее.

Ученые изменили границу между земной атмосферой и космосом


Стоит напомнить, что изначально данный рубеж был установлен на высоте 100 километров. Линия Кармана является открытием Теодора фон Кармана, который в свое время предположил, что именно на этой высоте земная атмосфера является разреженной.

Однако Джонатан Макдауэлл, астрофизик из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, решил опровергнуть это мнение. Он попытался установить еще более точную грань, поскольку в скором времени компании Virgin Galactic и Blue Origin начнут совершать первые суборбитальные полеты и для этого необходимо знать точную высоту, на которой граничит атмосфера и космос. Так Макдауэлл считает, что эта линия должна быть на уровне 85 километров.

Макдауэллу удалось проанализировать информацию о спутниках, которые спускались ниже 100 километров над уровнем моря, и установить, что в пределах 66-88 километров аэродинамическое сопротивление постепенно уменьшается, то есть аппараты не сгорают в атмосфере.
 
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Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 09:15
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