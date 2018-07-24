Редкая «Лунная Библия», посетившая Луну с "Аполлон 14", выставлена на аукцион

Наряду с микроформами Библии короля Джеймса, которая смонтирована и оформлена в золотых и эмалевых условиях, на лоте аукциона есть два сертификата подлинности. Один из документов был подписан астронавтом «Аполлона 14» Эдгаром Митчеллом, подтверждая, что Библия совершила лунную посадку; другой был подписан преподобным Джоном М. Стаутом, ученым-информатором NASA и директором Молитвенной лиги Аполлона (APL), организовавшей посещение Луны этой и других лунных Библий.Крошечная Библия не занимала много места на борту космического корабля - все 1250 страниц были сжаты и напечатаны на одном микрофильмовом квадрате размером около 1,6 квадратных дюймов (4,1 квадратных сантиметра), согласно описанию изделия, опубликованному онлайн Нетом Д. Сандерсом, который проводит аукцион.«Аполлон 14», который приземлился на Луну 5 февраля 1971 года, был первой миссией по успешной перевозке Библии на лунную поверхность, после двух неудачных попыток во время Apollo 12 и Apollo 13, согласно сайту APL. Инициатива лунной Библии была начата APL, организацией, основанной в 1968 году пасторами, работающими в NASA.Сотни так называемых «Лунных Библий» (512 шт., если быть точными) были собраны в пакеты и доставлены «Аполлоном 14» на Луну. Лунный модуль состоял из 100 экземпляров, 200 экземпляров были официально уложены в командном модуле, а еще 212 экземпляров были тайно скрыты на борту микробиолога NASA и члена совета APL Гарольда Хилла до запуска, сообщает APL.Из них 100 Библий достигли поверхности Луны с Митчеллом. Только 11 экземпляров лунных Библий «Аполлон-14» несут официальные письма подлинности, подписанные Митчеллом и Стаутом, сообщают представители NSA в каталоге.Заявки на эту лунную Библию могут быть представлены онлайн. Аукцион завершается 26 июля в 2 часа дня по восточному времени.