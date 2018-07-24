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Ученые разработали модель прогнозирования оползней, вызванных землетрясениями

Модель, разработанная исследователями Университета Индианы, может помочь специалистам в решении оценивании вероятности оползней, которые могут быть вызваны землетрясениями в любой точке мира. Оценки могут быть доступны в течение нескольких минут, обеспечивая потенциально спасающую жизнь информацию людям, пострадавшим от землетрясений, а также агентствам и организациям, которым поручено реагировать на них.

Ученые разработали модель прогнозирования оползней, вызванных землетрясениями


«Землетрясения могут быть разрушительными, ужасающими и напряженными событиями. Конечная цель этой работы заключается в том, что быстрая региональная оценка случаев оползня предоставит возможность пострадавшим получить необходимую им помощь быстрее и эффективнее», - сказала Анна Новицки Джесси, научный сотрудник по исследованиям в Институте наук о Земле и атмосферных наук.

Модель, основанная на данных прошлых землетрясений и оползней, будет включена в инструмент Ground Faulture для геологической службы США, который станет частью системы отчетности о землетрясениях USGS.

Модель описывает математическую взаимосвязь между тем, где происходят оползни, и пятью ключевыми переменными: насколько земля дрожала во время землетрясения; крутизна земли; тип затронутой породы; оценка степени влажности земли; и какой тип почвенного покрова присутствует. Исследователи протестировали несколько версий, основанных на прошлых землетрясениях, и отобрали модель с предсказаниями, которые наилучшим образом соответствовали случаям оползней.

Ученые смогут использовать эту модель для создания карты, показывающей вероятность оползней в районах вблизи землетрясения. Полученные в течение нескольких минут результаты могут быстро предоставить эту информацию агентствам, оказывающим помощь пострадавшим.

Оползни являются третьим по величине источником смертности от землетрясения после разрушения зданий и цунами. С 2004 по 2010 год оползни, вызванные землетрясениями, стали причиной 47 000 смертей. Землетрясения часто происходят в отдаленных и горных районах с ограниченными транспортными и коммуникационными сетями, где оползни могут блокировать дороги и препятствовать оказанию чрезвычайной помощи.
 
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Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 21:45
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