Ученые разработали модель прогнозирования оползней, вызванных землетрясениями

«Землетрясения могут быть разрушительными, ужасающими и напряженными событиями. Конечная цель этой работы заключается в том, что быстрая региональная оценка случаев оползня предоставит возможность пострадавшим получить необходимую им помощь быстрее и эффективнее», - сказала Анна Новицки Джесси, научный сотрудник по исследованиям в Институте наук о Земле и атмосферных наук.Модель, основанная на данных прошлых землетрясений и оползней, будет включена в инструмент Ground Faulture для геологической службы США, который станет частью системы отчетности о землетрясениях USGS.Модель описывает математическую взаимосвязь между тем, где происходят оползни, и пятью ключевыми переменными: насколько земля дрожала во время землетрясения; крутизна земли; тип затронутой породы; оценка степени влажности земли; и какой тип почвенного покрова присутствует. Исследователи протестировали несколько версий, основанных на прошлых землетрясениях, и отобрали модель с предсказаниями, которые наилучшим образом соответствовали случаям оползней.Ученые смогут использовать эту модель для создания карты, показывающей вероятность оползней в районах вблизи землетрясения. Полученные в течение нескольких минут результаты могут быстро предоставить эту информацию агентствам, оказывающим помощь пострадавшим.Оползни являются третьим по величине источником смертности от землетрясения после разрушения зданий и цунами. С 2004 по 2010 год оползни, вызванные землетрясениями, стали причиной 47 000 смертей. Землетрясения часто происходят в отдаленных и горных районах с ограниченными транспортными и коммуникационными сетями, где оползни могут блокировать дороги и препятствовать оказанию чрезвычайной помощи.