На Сицилии найдено древнее захоронение викингов

Археологические работы велись возле старинной церкви Сан-Мишель дель Гольфо, которая расположена в непосредственной близости от города Палермо. По форме могил специалисты предположили, что умершие являлись представителями знати или духовенства.В захоронениях были найдены останки нескольких женщин и детей, рост которых и массивность костей прямо указывал на норманнское происхождение. Никаких дополнительных артефактов в могилах пока найдено не было.Была выдвинута гипотеза о том, что эти люди были потомками тех викингов, которые в 10 веке на севере Франции основали свое герцогство и активно путешествовали по Средиземноморью. Именно эти воины под предводительством легендарного Рожера де Готвиля сумели в 11 веке выгнать с Сицилии арабов.