На Сицилии найдено древнее захоронение викингов

Уникальная находка была сделана недавно на Сицилии. Археологам посчастливилось обнаружить десять захоронений возрастом около 800 лет, но настоящей сенсацией стало то, что на этом средиземноморском острове свое последнее пристанище нашли викинги из далекой Скандинавии, точнее их потомки.
Археологические работы велись возле старинной церкви Сан-Мишель дель Гольфо, которая расположена в непосредственной близости от города Палермо. По форме могил специалисты предположили, что умершие являлись представителями знати или духовенства.
В захоронениях были найдены останки нескольких женщин и детей, рост которых и массивность костей прямо указывал на норманнское происхождение. Никаких дополнительных артефактов в могилах пока найдено не было.
Была выдвинута гипотеза о том, что эти люди были потомками тех викингов, которые в 10 веке на севере Франции основали свое герцогство и активно путешествовали по Средиземноморью. Именно эти воины под предводительством легендарного Рожера де Готвиля сумели в 11 веке выгнать с Сицилии арабов.