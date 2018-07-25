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Эксперты сделали предположения о характеристиках новых геймерских процессоров Intel Core i9

Согласно полученной информации, специалистам удалось сделать предположения о точном количестве ядер, которые будут встроены в ожидаемые процессоры, которым предстоит удивить игроманов всего мира.

Согласно недавним сведениям из Сети, обнародованы точные характеристики, соответствующие процессорам Intel Core i9, которые сделают специально для геймеров. При этом пользователей должна удивить рекордная частота ядер. Как рассказали специалисты, разработчиками будут одновременно выпущены три игровые разработки процессоров.
Эксперты сделали предположения о характеристиках новых геймерских процессоров Intel Core i9


Указывается 8-ядерный Intel Core i9-9900K. Максимальная частота ядер которого составляет 4,7 ГГц. При этом базовый показатель соответствует - 3,6 ГГц. Модель второго процессора представлена Intel Core i7-9700K. Данный 8-ядерный процессор содержит 8 потоков. Показатель базовой частоты не превысит 3,6 ГГц, а при максимальной производительности, будет равняться 4,6 ГГц.

Третий продукт от Intel представлен, как Core i5-9600K, базовая частота - 3,7 ГГц, а максимальная - 4,3 ГГц. Общее число потоков и ядер равняется шести. Про начало продаж и официальные цены точной информации нет. Как предположили аналитики, стоить флагманский процессор будет $450, а бюджетная разработка - $250.
 
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Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:00
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