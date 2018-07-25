Эксперты сделали предположения о характеристиках новых геймерских процессоров Intel Core i9

Согласно недавним сведениям из Сети, обнародованы точные характеристики, соответствующие процессорам Intel Core i9, которые сделают специально для геймеров. При этом пользователей должна удивить рекордная частота ядер. Как рассказали специалисты, разработчиками будут одновременно выпущены три игровые разработки процессоров.Указывается 8-ядерный Intel Core i9-9900K. Максимальная частота ядер которого составляет 4,7 ГГц. При этом базовый показатель соответствует - 3,6 ГГц. Модель второго процессора представлена Intel Core i7-9700K. Данный 8-ядерный процессор содержит 8 потоков. Показатель базовой частоты не превысит 3,6 ГГц, а при максимальной производительности, будет равняться 4,6 ГГц.Третий продукт от Intel представлен, как Core i5-9600K, базовая частота - 3,7 ГГц, а максимальная - 4,3 ГГц. Общее число потоков и ядер равняется шести. Про начало продаж и официальные цены точной информации нет. Как предположили аналитики, стоить флагманский процессор будет $450, а бюджетная разработка - $250.