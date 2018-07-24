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Телезрители «Дома-2» уверены, что дружбе Ксении Бородиной и Дарьи Пынзарь пришел конец

Многочисленные преданные поклонники скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уверены, что дружбе телеведущей проекта Ксении Бородиной и экс-участницы шоу Дарьи Пынзарь пришел конец.

Не так давно Ксения Бородина прихвастнула своим верным фанатам, что уже научилась выбирать не только хороших, но и преданных и верных подруг. Ранее в состав знаменитой «Прачки», о которой мы не единожды писали на своем портале, входили Наталья Варвина, Елена Бушина, Маргарита Агибалова, Екатерина Жужа и Дарья Пынзарь.

Телезрители «Дома-2» уверены, что дружбе Ксении Бородиной и Дарьи Пынзарь пришел конец

Однако, как выяснилось, как только Ксения рассорилась с Жужой, дружба с остальными экс-коллегами по телестройке также дала трещину. Сначала от так называемой «банды» откололась бывшая участница телепроекта «Дом-2» Маргарита Агибалова, которая решила остаться в дружеских отношениях именно с Екатериной Жужей.

Чуть позже к Жуже и Агибаловой присоединилась и Елена Бушина. А несколько дней назад в Сети появилась информация о том, что дружбе Ксении Бородиной и Дарьи Пынзарь тоже пришел конец.

Телезрители «Дома-2» уверены, что дружбе Ксении Бородиной и Дарьи Пынзарь пришел конец

Поводом для подобных сплетен стал день рождение старшей наследницы телеведущей «Дома-2» - Маруси, на котором семейства Дарьи Пынзарь не присутствовало. Да и в социальной сети Инстаграм в последнее время и вовсе перестали появляться совместных фотографий Ксении и Даши.

Как бы то ни было, но Ксения Бородина поспешила опровергнуть подобные сплетни. Несколько дней назад телеведущая и бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2» вышли вместе в прямой эфир, в котором и заявили, что по-прежнему находятся в дружеских отношениях, а также объяснили, почему семейства Пынзарей не было на торжестве в честь дня рождения Маруси.

Нужно сказать, что не все поклонники Бородиной и Пынзарь поверили в слова знаменитостей. Некоторые принялись буквально в один голос заявлять, что бывшие коллеги по телепроекту попросту врут, а кое-кто и вовсе заговорил о том, что Ксении и Дарьи просто не выгодно прекращать свою дружбу.

Телезрители «Дома-2» уверены, что дружбе Ксении Бородиной и Дарьи Пынзарь пришел конец

«Конечно, они выйдут в прямой эфир и скажут, что у них все хорошо! А как по-другому? Каждой из них выгодно дружить друг с другом! Многие давно это поняли!!!», «Слава Богу, что хоть вы не поссорились! Обожаю вас!», «Бородуле и Пынзарь выгодно быть подругами! Вот они сейчас и врут, что на день рождение Маруси не получилось приехать из-за работы в Турции!», - продолжают писать недоброжелатели Бородиной и Пынзарь в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:53
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