Алену Водонаеву в купальнике пользователи Instagram назвали жирной

«Трындеть на жирных и быть жирной. Неправильно как-то», «Свиноматка-то какая», «Фигурка уж очень не идеальная, а на башке сальные волосы, грязнуля капитальная», «Что-то поправилась...», «Так себе фигура, особенно для человека, который думает, что имеет право прилюдно обсуждать и уж тем более, осуждать чужое тело», - писали они.

Однако недавно пользователи заметили, что девушка и сама не является обладательницей модельных параметров и внешности.Так, несколько дней назад, на своей странице в Instgram Алена выложила снимок, на котором она позирует в разноцветном полосатом купальнике, находясь в бассейне. Рассмотрев его, подписчики пришли к выводу, что Водонаева поправилась, о чем незамедлительно сообщили в комментариях.Стоит отметить, что сама Алена никак не отреагировала на подобные высказывания, заявив, что за 20 лет жизни в Тюмени научилась не реагировать на комаров, подчеркнув, что в Интернете они не кусаются.