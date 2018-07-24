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Алену Водонаеву в купальнике пользователи Instagram назвали жирной

Ни для кого не секрет, что бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева презирает людей с лишним весом и никогда не упускает случая оскорбить их через социальные сети.

Однако недавно пользователи заметили, что девушка и сама не является обладательницей модельных параметров и внешности.

Алену Водонаеву в купальнике пользователи Instagram назвали жирной

Так, несколько дней назад, на своей странице в Instgram Алена выложила снимок, на котором она позирует в разноцветном полосатом купальнике, находясь в бассейне. Рассмотрев его, подписчики пришли к выводу, что Водонаева поправилась, о чем незамедлительно сообщили в комментариях.

«Трындеть на жирных и быть жирной. Неправильно как-то», «Свиноматка-то какая», «Фигурка уж очень не идеальная, а на башке сальные волосы, грязнуля капитальная», «Что-то поправилась...», «Так себе фигура, особенно для человека, который думает, что имеет право прилюдно обсуждать и уж тем более, осуждать чужое тело», - писали они.

Стоит отметить, что сама Алена никак не отреагировала на подобные высказывания, заявив, что за 20 лет жизни в Тюмени научилась не реагировать на комаров, подчеркнув, что в Интернете они не кусаются.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 14:39
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