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Муж Ксении Бородиной радуется брутальному автомобилю, как ребенок долгожданной игрушке

Супруг прославленной телеведущей скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной – Курбан Омаров не может нарадоваться своим автомобилем.

Ни для кого из преданных поклонников звездного семейства Бородиной-Омарова не является секретом то, что примерно полгода назад бизнесмен приобрел дорогостоящую «игрушку» для обеспеченного мужчины – машину HAMMER H2.

Муж Ксении Бородиной радуется брутальному автомобилю, как ребенок долгожданной игрушке

Нужно отметить, что в народе о таком транспортном средстве отзываются довольно неоднозначно, ведь автомобиль своими размерами и габаритами на самом деле многих шокирует. Семиместный автомобиль с легкостью совмещает в себе функции, как для брутального передвижного средства для обеспеченного мужчины, так и семейную машину.

Невзирая на весьма впечатляющий вид снаружи, салон передвижного средства Курбана Омарова к несчастью, оставлял желать лучшего.
Отделка автомобиля была сделана очень дешевыми материалами, поэтому сводила на нет все преимущества внешнего вида. Акустика системы и вовсе была еще хуже.

Именно поэтому супруг Ксении Бородиной и решил сделать полную модернизацию своей новой «игрушки» и принялся искать профессиональных мастаков, которые бы смогли воплотить в жизнь все его бурлящие фантазии. Конечно же, что у Курбана Омарова это удалось, только они находились аж в Ростове-на Дону.

Муж Ксении Бородиной радуется брутальному автомобилю, как ребенок долгожданной игрушке

Как стало известно, потребовалось целых полгода, чтобы провести полную модернизацию и тюнинг передвижного средства, но результаты проделанной работы невероятно порадовали и даже восхитили Курбана Омарова. На сегодняшний день почти каждая публикация и сториз бизнесмена в социальной сети Инстаграм посвящена его новой дорогостоящей «игрушке».

«Результат превзошёл все самые смелые ожидания - качество проделанных работ и используемых материалов и компонентов на высоте!!! Но, если уровень отделки интерьера можно оценить по фотографиям, то ощутить невероятные эмоции от прослушивания акустики удастся лишь находясь в салоне машины, т.к. передать качество звучания по видео просто невозможно», - написал несколько часов назад Курбан Омаров в личном микроблоге.

Стоит подчеркнуть, что муж Ксении Бородиной не забыл также поблагодарить ребят из студии под названием «Музон», которые порадовали его невероятной акустической системой. По словам Курбана, она превысила все его самые дерзкие ожидания.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:21
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