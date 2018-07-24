Ксения Собчак заявила, что не хочет, чтобы ее сын стал «мажором»
Несколько дней назад бывшая ведущая реалити-шоу «Дом-2», а ныне успешный журналист, политический деятель и постоянная ведущая многих светских мероприятий Ксения Собчак дала откровенное интервью журналу HELLO!, в котором рассказала об отношениях с мужем и о сыне.
Так, она сообщила, что в силу своей деятельности они с Максимом Виторганом очень занятые люди, однако отпуск всегда стараются проводить вместе и брать с собой Платона. Они не скрывают мальчика от публики, но и афишировать личную жизнь не планируют.
По словам Ксении, они с супругом не публикуют портреты своего ребенка в микроблогах, но и застраховать его от того, что кто-то сделает снимок, не могут. Он, как и все дети, гуляет по улице, ходит в бассейн, поэтому теледива рассчитывает на порядочность людей.
Также знаменитость призналась, что ее детство не было идеальным, но баловать сына и задаривать его дорогими игрушками она не намерена.
«Мне бы не хотелось культивировать в нем ощущение, что он какой-то особенный. Мне кажется, чувство избранности исходит не от того, в какой ты семье рожден, а от того, что ты собой представляешь. Хочется, чтобы у сына были правильные жизненные ценности», - рассказывает Собчак.
Сейчас она вместе с семьей живет за городом, но понимает, что совсем скоро придется переезжать в Москву, поскольку подмосковные школы приводят молодую маму в ужас, ведь там учатся дети «новых русских» и царит атмосфера «избранности», от которой ребенка защитить невозможно.
По ее словам, даже если малыш получил в семье прекрасное воспитание, у него нормальные родители, то, когда он приходит в такую школу, где у всех есть дорогие машины, вещи, это не может на него не влиять.
«Социум ставит его на ложный путь потребления, бесконечного хвастовства. Мне бы не хотелось, чтобы сын с детства рос таким», - заявила Ксения.