Ксения Собчак заявила, что не хочет, чтобы ее сын стал «мажором»

«Мне бы не хотелось культивировать в нем ощущение, что он какой-то особенный. Мне кажется, чувство избранности исходит не от того, в какой ты семье рожден, а от того, что ты собой представляешь. Хочется, чтобы у сына были правильные жизненные ценности», - рассказывает Собчак.

«Социум ставит его на ложный путь потребления, бесконечного хвастовства. Мне бы не хотелось, чтобы сын с детства рос таким», - заявила Ксения.

Так, она сообщила, что в силу своей деятельности они с Максимом Виторганом очень занятые люди, однако отпуск всегда стараются проводить вместе и брать с собой Платона. Они не скрывают мальчика от публики, но и афишировать личную жизнь не планируют.По словам Ксении, они с супругом не публикуют портреты своего ребенка в микроблогах, но и застраховать его от того, что кто-то сделает снимок, не могут. Он, как и все дети, гуляет по улице, ходит в бассейн, поэтому теледива рассчитывает на порядочность людей.Также знаменитость призналась, что ее детство не было идеальным, но баловать сына и задаривать его дорогими игрушками она не намерена.Сейчас она вместе с семьей живет за городом, но понимает, что совсем скоро придется переезжать в Москву, поскольку подмосковные школы приводят молодую маму в ужас, ведь там учатся дети «новых русских» и царит атмосфера «избранности», от которой ребенка защитить невозможно.По ее словам, даже если малыш получил в семье прекрасное воспитание, у него нормальные родители, то, когда он приходит в такую школу, где у всех есть дорогие машины, вещи, это не может на него не влиять.