В РФ Citroen SpaceTourer и Jumpy сдаются в лизинг на специальных условиях

В свою очередь действие этой программы распространяется на версии авто Citroen SpaceTourer, а также Citroen Jumpy. На указанные коммерческие авто специальные условия действуют по всей Российской Федерации до 31 октября текущего года. Версия Citroen SpaceTourer расценивается от 1,999 9 млн руб. Авто предлагают на пять лет в долгосрочную аренду с ежемесячным осуществляемым взносом на сумму 24 370 руб с правом выкупа. Покупателям предоставляют возможность сэкономить в данном случае до 299 985 руб.Россиянам Citroen Jumpy обойдется от 1,499 9 руб. В данном случае оформить можно договор лизинга на пятилетний срок с ежемесячными выплатами от 17 692 руб. Таким образом, россияне получают выгоду в 224 985 руб.