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Рустам Солнцев удивлен от реакции публики на слова Ольги Бузовой о замужестве с Денисом Черышевым

Несколько недель назад популярная ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова публично заявила, что готова выйти замуж за игрока сборной России по футболу Дениса Черышева. Это вызвало огромный резонанс в сети.

Прокомментировать эту ситуацию решили не только поклонники спортсмена, но и его отец. Мужчина заявил, что его сын далек от светского общества и не посещает различные мероприятия, а потому он не в курсе, кто такая Бузова и вряд ли захочет знакомиться с ней, так как у него уже есть избранница.

Рустам Солнцев удивлен от реакции публики на слова Ольги Бузовой о замужестве с Денисом Черышевым

Внести свою лепту в этот скандал захотел и экс-участник телепроекта Рустам Солнцев, записав целое видео. Он сообщил, что Оля всего лишь хотела подшутить, а публика восприняла все всерьез.

«Вы че ребят? У нее у самой проблемы: со вкусом, с выбором людей – она как не могла правильных для своей жизни людей выбирать, так и не может. Вот ведет ее на всякое мудачье, простите. Так и тут в данном случае, а вы повелись», - говорит шоумен.

Стоит отметить, что многие подписчики поддержали Рустама. В комментариях они отметили, что были удивлены реакцией Черышева-старшего и самого футболиста, поскольку изначально было ясно, что Бузова не собиралась выходить замуж.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:12
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