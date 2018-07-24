Рустам Солнцев удивлен от реакции публики на слова Ольги Бузовой о замужестве с Денисом Черышевым

«Вы че ребят? У нее у самой проблемы: со вкусом, с выбором людей – она как не могла правильных для своей жизни людей выбирать, так и не может. Вот ведет ее на всякое мудачье, простите. Так и тут в данном случае, а вы повелись», - говорит шоумен.

Публикация от Рустам Солнцев (@rustamsolncev_) 23 Июл 2018 в 11:03 PDT

Прокомментировать эту ситуацию решили не только поклонники спортсмена, но и его отец. Мужчина заявил, что его сын далек от светского общества и не посещает различные мероприятия, а потому он не в курсе, кто такая Бузова и вряд ли захочет знакомиться с ней, так как у него уже есть избранница.Внести свою лепту в этот скандал захотел и экс-участник телепроекта Рустам Солнцев, записав целое видео. Он сообщил, что Оля всего лишь хотела подшутить, а публика восприняла все всерьез.Стоит отметить, что многие подписчики поддержали Рустама. В комментариях они отметили, что были удивлены реакцией Черышева-старшего и самого футболиста, поскольку изначально было ясно, что Бузова не собиралась выходить замуж.