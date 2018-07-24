Ученые рассказали про возможности диетической газировки влиять на состояние здоровья человека

Указанные факты еще не доказаны. Газированным напиткам приписывают многое, одно из последних, что вызывают они развитие целого ряда нарушений метаболического характера, увеличивая риски развития онкологических заболеваний. Командой исследователей, под руководством Чарльза Фукса доказано, что действия напитков на этом не заканчиваются.Исследования проводили 7 лет, учеными были обследованы 1000 больных онкологией, которые прошли химиотерапию, направленную на лечение тяжелой формы аденокарциномы прямой кишки. Как выяснили ученые, больные, употреблявшие не менее 350 мл сладкой газировки в день, которая содержала низкий уровень калорий, снизили риски рецидива опухоли на 46%.Ученые удалось продемонстрировать, что при переходе от сахаросодержащих газировок к содержащим низкокалорийный состав, смертность снижается на 23%. Так же предполагается, что в большей степени здесь происходит влияние людей, воздерживающихся от сахарных напитков, на принятие мер для сохранения своего здоровья.