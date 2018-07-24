Ученые рассказали про возможности диетической газировки влиять на состояние здоровья человека
Журнал PLOS One опубликовал статью, в которой ученые сделали выводы относительно частого употребления газировки с низким содержанием сахара. Как оказалось, указанным напитком можно значительно снизить риск заболевания рака прямой кишки. У любителей сладкой воды часто возникают опасения, связанные с риском диабета или проблем с лишним весом.
Указанные факты еще не доказаны. Газированным напиткам приписывают многое, одно из последних, что вызывают они развитие целого ряда нарушений метаболического характера, увеличивая риски развития онкологических заболеваний. Командой исследователей, под руководством Чарльза Фукса доказано, что действия напитков на этом не заканчиваются.
Исследования проводили 7 лет, учеными были обследованы 1000 больных онкологией, которые прошли химиотерапию, направленную на лечение тяжелой формы аденокарциномы прямой кишки. Как выяснили ученые, больные, употреблявшие не менее 350 мл сладкой газировки в день, которая содержала низкий уровень калорий, снизили риски рецидива опухоли на 46%.
Ученые удалось продемонстрировать, что при переходе от сахаросодержащих газировок к содержащим низкокалорийный состав, смертность снижается на 23%. Так же предполагается, что в большей степени здесь происходит влияние людей, воздерживающихся от сахарных напитков, на принятие мер для сохранения своего здоровья.