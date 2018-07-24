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Эксперты сообщили, где российские автолюбители ремонтируют свои машины

Эксперты сообщили, где российские автомобилисты ремонтируют свои авто. При этом было опрошено 6 000 автомобилистов, 1 200 из которых обладают авто, на которых еще не истек срок гарантии.

Эксперты сообщили, где российские автолюбители ремонтируют свои машины


Специалисты выяснили, что 56% автолюбителей не желают обращаться в авторизованные российские сервисные центры, чтобы те обслужили авто россиян. 37,2% авто привезут на независимые автосервисы. Около 10% будут своё авто ремонтировать самостоятельно. 9% для этой цели позовут знакомого автомеханика. 77% не желают обращаться к официальным дилерам вследствие высокой стоимости ремонта. 18% не довольны профессионализмом инженеров СТО. 3% сообщили, что дилеры их могут обмануть. 2% не хотят далеко добираться до СТО, не боясь самостоятельно ремонтировать своё авто. 44% обслуживаются у официальных дилеров, так как они доверяют авторизованным автосервисам, мастера предоставляют историю проводимых работ, гарантию на предлагаемые услуги.

47% среди плюсов отметили официальное оформление. При этом 39% нравится качественное проведение работ.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 15:45
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