Минобороны сможет изымать у россиян машины в случае войны

Если раньше этот норматив касался только внедорожников, то сейчас все машины в стране будут стоять на учете Минобороны. А информация о технике будет собираться не только в ГИБДД, Росстате и Ростехнадзоре, но и в налоговых органах, сообщают «Известия».Документ упоминает все легковые авто, которые предназначены для пассажирских перевозок и оснащенные не более, чем 8 местами для сидения кроме водительского.Обсуждая грядущее нововведение, специалисты усомнились, что обычные легковушки могут понадобиться военным. Скорее всего, Минобороны заинтересуется отечественными внедорожниками УАЗ различных моделей. Иномарки будут полежать мобилизации в самом крайнем случае, поскольку их запчасти обходятся на порядок дороже.В Минобороны рассчитывают, что мобилизация автомобилей у россиян будет носить временный характер, пока военным не будет предоставлена штатная техника. После этого машины будут возвращены владельцам вместе с компенсацией за пользование. А в мирное время все потенциально полезные машины будут находиться на строгом контроле.