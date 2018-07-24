АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Земля окружена опасными соседями из Млечного пути и миллиарды лет странствует по просторам галактики
EUR 74.13 USD 63.20
Курс валют на 24.07.2018

Минобороны сможет изымать у россиян машины в случае войны

В случае объявления военного положения у россиян могут отбирать автомобили на нужды армии. Соответствующий приказ от Министерства обороны уже проходит межведомственные согласования и антикоррупционную экспертизу.

Минобороны сможет изымать у россиян машины в случае войны

Если раньше этот норматив касался только внедорожников, то сейчас все машины в стране будут стоять на учете Минобороны. А информация о технике будет собираться не только в ГИБДД, Росстате и Ростехнадзоре, но и в налоговых органах, сообщают «Известия».

Документ упоминает все легковые авто, которые предназначены для пассажирских перевозок и оснащенные не более, чем 8 местами для сидения кроме водительского.

Обсуждая грядущее нововведение, специалисты усомнились, что обычные легковушки могут понадобиться военным. Скорее всего, Минобороны заинтересуется отечественными внедорожниками УАЗ различных моделей. Иномарки будут полежать мобилизации в самом крайнем случае, поскольку их запчасти обходятся на порядок дороже.

В Минобороны рассчитывают, что мобилизация автомобилей у россиян будет носить временный характер, пока военным не будет предоставлена штатная техника. После этого машины будут возвращены владельцам вместе с компенсацией за пользование. А в мирное время все потенциально полезные машины будут находиться на строгом контроле.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / Главные новости
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 12:30
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Попа бегемота»: В Интернете считают, что
SEAT представил семиместный современный кроссовер
Учёные из США назвали главную причину всех
В России в 2018 году сохранялся стабильный спрос
Сестра Ольги Бузовой сняла эротический видеоролик
Маленькая дочь Хворостовского посвятила отцу
В Сети появился первый тизер реалити-шоу «Замуж
FAW привезет в РФ «убийцу» LADA XRay - кроссовер
Ксения Собчак заявила, что не хочет, чтобы ее сын
Минобороны сможет изымать у россиян машины в
Ученые нашли возможность отпугивания слонов
Рустам Солнцев удивлен от реакции публики на
Регина Тодоренко показала домашнее фото без
В старинной тюрьме в Корнуолле на видео засняли
Наталья Орейро посетила фестиваль в Витебске
Виктор Шароваров поднял руку на Александру Шеву
В Англии очевидцы на видео сняли горящий НЛО с
Надежда Михалкова тронула фанатов фото с отцом
Пьяный итальянец на коне потерял управление и был
Медики определили самые главные смертельные
«Беременный» живот Ксении Собчак бесследно исчез
Российские школьники заработали призовые места на
Специалисты Boeing нашли недочеты в работе
Аппарат Mars Express представил снимки
Ученые установили скорость движения нейтрино
Экс-участница «Дома-2» Татьяна Владимировна
Совет Великобритании по биоэтике позволит
Ксения Бородина заявила, что с первого взгляда
Ученые: Куркума снижает риск развития диабета и
Google начала разработку бесплатного «убийцы»
Просмотреть все новости