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Назван самый популярный алкоголь в России

Эксперты из компании GfK занимались выяснением алкогольных предпочтений россиян и назвали самые популярные спиртные напитки в России.

Основанием для этого списка стали результаты опроса, который проводился среди жителей городской и сельской местности в период с весны прошлого года по март нынешнего.

Назван самый популярный алкоголь в России

На первом месте оказалось вино, потребление которого за минувший год возросло почти на 9%. Согласно статистике, обычно россиянин покупает этот напиток около 7 раз в год, а объем его средней покупки составляет 1.4 литра вина. За 12 месяцев в семье выпивают в среднем около 10 литров этого продукта.

Если говорить обо всех алкогольных напитках, то на домохозяйство в среднем ежегодно приходится 21 литр алкоголя без учета пива. 86% россиян хотя бы один раз в год покупают спиртное, включая крепкий алкоголь, шампанское, вино и прочее.

В пошлом месяце российские виноделы привали правительство увеличить господдержку этому сектору экономики ввиду тяжелой конкуренции с дешевыми зарубежными винами.
 
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Общество
Добавил: Ирина Семчишина Сегодня, 14:30
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