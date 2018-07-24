FAW привезет в РФ «убийцу» LADA XRay - кроссовер D60

FAW D60 два года назад можно отыскать было в базе Росстандарта. До РФ кроссовер добраться должен был с 1,5-литровым 4-цилиндровым мотором на 99 л.с., барабанными тормозами, пятискоростной трансмиссией. Обновлённое ОТТС предусматривает, что двигатель форсируют до 106 л.с. На смену тормозным барабанным механизмам придут дисковые. В список оборудования раньше входили непосредственно зеркала с электроприводом, кондиционер, передние подушки безопасности. Он теперь расширился благодаря системе стабилизации, кнопки вызова экстренных служб. Это авто производитель позиционирует как «убийцу» версии LADA XRay. FAW D60 на родине предлагается с полуторалитровым двигателем на 113 л.с., а также с 1,8-литровым мотором на 139 л.с. Первый мотор сочетается с пятискоростной МКПП. Второй двигатель работает с 6-диапазонным «автоматом». При этом кроссовер не имеет полноприводных версий.Согласно предположениям производство FAW D60 для РФ организуют в Калининграде в рамках завода «Автотор». Там уже осуществляется сборка версии FAW X80.