Совет Великобритании по биоэтике позволит изменять ДНК человека

Сейчас власти Великобритании не разрешают проводить изменения ДНК человека. Тем не менее, дебаты по поводу этой процедуры ведутся очень давно. Это привело к появлению двух сторон. Первая считает, что изменение генома эмбриона может повлечь за собой возникновения ряда проблем, в том числе и социальных. Также есть мнение, что возможность выбора пола, роста и других параметров будущего ребенка приведет к изменениям в обществе. Имеется виду изменение полового и национального состава жителей страны.В ближайшем будущем Совет по биоэтике планирует провести серию обсуждения данного вопроса.