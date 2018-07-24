Совет Великобритании по биоэтике позволит изменять ДНК человека
Сообщается, что представители Совета Великобритании по биоэтике признали изменения ДНК человека этичным. Совсем скоро на территории государства могут законодательно разрешить влияние на геном с целью понижения предрасположенности к наследственным заболеваниям, а также к раку.
Сейчас власти Великобритании не разрешают проводить изменения ДНК человека. Тем не менее, дебаты по поводу этой процедуры ведутся очень давно. Это привело к появлению двух сторон. Первая считает, что изменение генома эмбриона может повлечь за собой возникновения ряда проблем, в том числе и социальных. Также есть мнение, что возможность выбора пола, роста и других параметров будущего ребенка приведет к изменениям в обществе. Имеется виду изменение полового и национального состава жителей страны.
В ближайшем будущем Совет по биоэтике планирует провести серию обсуждения данного вопроса.